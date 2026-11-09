Figueroa creó la comisión de fomento de Villa Lago Meliquina en la Región de los Lagos

El gobernador Rolando Figueroa dispuso, a través del decreto N° 1858/26, la creación de la comisión de fomento de Villa Lago Meliquina, ubicada en el departamento Lácar, dentro de la Región de los Lagos del Sur. La nueva administración tendrá jurisdicción sobre el ejido que abarcará la zona de influencia urbana y rural del paraje.

La medida responde al crecimiento demográfico y al desarrollo sostenido que tuvo la localidad en los últimos años, además del pedido realizado por vecinos y vecinas para contar con una representación institucional propia.

Una nueva administración local para Villa Lago Meliquina

Según establece el decreto, luego de finalizar los estudios técnicos correspondientes se definirán los límites geográficos de la comisión de fomento. Esa delimitación no podrá afectar las jurisdicciones de otros municipios cercanos.

La administración comunal estará encabezada por un presidente titular y un suplente, quienes serán elegidos por simple pluralidad de sufragios en las próximas elecciones que se realicen para renovar cargos provinciales.

La Constitución Provincial, en su artículo 299°, establece que el Poder Ejecutivo puede crear comisiones de fomento a pedido de los habitantes de aquellos asentamientos que tienen población estable, arraigo y relaciones de vecindad, pero que no alcanzan la categoría de municipio.

El crecimiento de una zona turística

Entre los fundamentos de la norma se destaca que Villa Lago Meliquina tuvo en los últimos años un importante crecimiento poblacional y un desarrollo constante, en una región que se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de Neuquén.

Además del aumento de habitantes, el paraje registra un flujo permanente de visitantes. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, en las elecciones nacionales de 2025 participaron 253 votantes sobre un total de 387 personas inscriptas en el circuito electoral correspondiente.

Estos datos fueron acompañados por relevamientos del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) y del Consejo Provincial de Educación (CPE), que también registraron el crecimiento de la localidad.

Servicios y planificación para una localidad en expansión

Villa Lago Meliquina cuenta actualmente con una escuela primaria y una posta sanitaria. En los considerandos del decreto se remarca que “el desarrollo y el progreso deben ir acompañados de planificación”.

En ese sentido, el Gobierno provincial señaló que el crecimiento del centro poblacional requiere una instancia de gobierno local que permita administrar y ejecutar estrategias de ordenamiento urbano.

El objetivo será avanzar en la atención de servicios básicos como seguridad, agua, saneamiento y prestaciones sanitarias para acompañar las necesidades de la comunidad. La norma fue firmada por el gobernador Rolando Figueroa y refrendada por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset.