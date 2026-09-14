ATEN provincial fijó postura frente a los paros: las seccionales no pueden convocarlos por su cuenta

La secretaria general de ATEN provincial, Fany Mansilla, defendió el funcionamiento de los mecanismos internos del sindicato y afirmó que las seccionales no están facultadas para convocar unilateralmente a un paro. La dirigente sostuvo que las medidas de fuerza deben respetar los procedimientos previstos dentro de la organización gremial.

En ese marco, Mansilla puso especial énfasis en el acuerdo salarial aprobado por las asambleas de ATEN. Según manifestó, las resoluciones adoptadas democráticamente deben ser respetadas por los distintos sectores del sindicato, aun cuando existan posiciones diferentes respecto de la relación con el Gobierno provincial.

La dirigente también mencionó las consecuencias generadas por decisiones de algunas seccionales. Aseguró que hubo docentes que sufrieron descuentos incluso sin haber adherido a medidas de fuerza y advirtió que la sucesión de jornadas sin clases termina repercutiendo sobre el vínculo con estudiantes y familias.

ATEN provincial adelantó que utilizará las herramientas establecidas en su estatuto frente a conductas que considere antisindicales. Mansilla rechazó además cualquier utilización del sindicato con objetivos partidarios o electorales y planteó como prioridad ampliar la participación de los afiliados y garantizar que puedan expresarse libremente en las asambleas.