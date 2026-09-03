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Error en los sueldos

El CPE anunció cómo y cuándo se hará el reintegro de descuentos a docentes neuquinos

El Consejo Provincial de Educación evaluó cada caso para corroborar la asistencia o inasistencia de cada docente y proceder a la devolución del dinero faltante.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 12:05
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La devolución será por liquidación en planilla complementaria.

Este jueves el Consejo Provincial de Educación indicó cuándo se hará la devolución de los descuentos a los sueldos de los docentes neuquinos, quienes reclamaron por días descontados injustamente.

El CPE anunció que los descuentos serán devueltos el próximo martes 8 de septiembre, realizando el reintegro por liquidación en planilla complementaria.

El error surgió el sábado anterior, cuando varios docentes recibieron su sueldo y notaron que había un faltante de dinero, por lo cual supusieron que correspondía a una falla en el sistema.

A partir de esto, el CPE anunció que estaban evaluando cada caso y que, si es que correspondía, sería devuelto a aquellas personas que sí se hayan presentado a su lugar de trabajo normalmente los días indicados.

Hubo errores en los Distritos Educativos I, VIII y X, correspondientes a Neuquén, Plottier y Senillosa.

 

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