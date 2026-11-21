La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y anunció nuevas medidas de fuerza. La decisión se tomó este viernes 20 de noviembre durante un plenario de secretarios generales realizado en Cutral Co, donde se resolvió avanzar con paros escalonados de 48 y 72 horas.

De esta manera, los estudiantes de las escuelas neuquinas volverán a quedar afectados por la interrupción del dictado de clases, mientras el gremio reclama una nueva convocatoria a la mesa de negociación. La decisión de recurrir nuevamente al paro como herramienta de presión vuelve a poner en discusión el impacto de estas medidas sobre la continuidad del ciclo lectivo.

Cuándo serán los paros de ATEN

El plenario definió el siguiente cronograma de medidas de fuerza: miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: paro de 48 horas, con permanencia en Casa de Gobierno. La semana siguiente: paro de 72 horas, con acciones en Casa de Gobierno. Si no hay una convocatoria a la mesa de negociación, las asambleas se realizarán durante la tercera jornada.

El gremio exige que el Ejecutivo provincial vuelva a convocar a los representantes sindicales para continuar la discusión salarial. Sin embargo, por el momento, la respuesta anunciada por ATEN es profundizar las medidas de fuerza.

El rechazo a la propuesta salarial del Gobierno

Luego de escuchar los informes de los secretarios generales de las distintas seccionales, el plenario resolvió rechazar la oferta salarial del Ejecutivo y reclamar una convocatoria urgente a negociar.

Mientras ATEN insiste en el rechazo a la propuesta oficial y reclama una nueva instancia de negociación, los paros anunciados anticipan más jornadas sin actividad escolar en Neuquén.

¿Qué ofreció el Gobierno provincial a ATEN?

La propuesta salarial presentada por el Gobierno de Neuquén al gremio ATEN contempla una actualización de los haberes por Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre de 2027. El esquema establece dos revisiones: una en abril y otra en julio. Para el primer ajuste se tomarán como referencia los salarios de marzo y la inflación acumulada de enero, febrero y marzo. En tanto, para la actualización de julio se considerará la variación del IPC de abril, mayo y junio, aplicada sobre los salarios conformados luego del incremento de abril.

El cálculo de ambas actualizaciones se realizará mediante un promedio ponderado entre el índice de precios de Neuquén, elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, y el indicador nacional publicado por el INDEC. Cada organismo tendrá una incidencia del 50% en la fórmula.

Además, el Ejecutivo propuso otorgar un aumento del 7% en los haberes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización por IPC correspondiente a ese mes, de acuerdo con la pauta salarial vigente para 2026.

Otro de los puntos incluidos en la oferta es el pago de una suma extraordinaria de $480.000 netos, no remunerativos y no bonificables, por cargo. El monto se abonaría durante la segunda quincena de enero de 2027 y alcanzaría a los trabajadores activos del escalafón docente durante diciembre de 2026. El beneficio también se extendería al sector pasivo, de acuerdo con las proporciones establecidas por ley.

La compensación se calculará de manera proporcional a las horas trabajadas. Como referencia, se estableció un cargo testigo de 25 horas. Para las horas cátedra, la equivalencia será de 18 horas por cada cargo testigo, con el pago de una dieciochoava parte de la suma fija por cada hora. En los casos de cargos con igual o mayor cantidad de puntos y menos horas que el cargo testigo, se reconocerá el monto completo de $480.000.

La propuesta también contempla garantizar, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027, la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto de Conectividad Nacional. Ambos ítems serían financiados con recursos propios del Tesoro provincial y se liquidarían bajo las mismas condiciones y modalidades vigentes en diciembre de 2026, sin dejar de lado los reclamos correspondientes ante el Estado nacional.

Por último, el Gobierno planteó mantener la actualización de las asignaciones familiares mediante el IPC ponderado, siguiendo el mecanismo vigente y tomando como referencia los importes establecidos en el Decreto 418/22.