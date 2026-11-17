La la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) confirmó un nuevo paro docente de 24 horas para el miércoles 25 de noviembre en todas las seccionales de Río Negro. La medida llegó después de que venciera el plazo que el gremio le había dado al Gobierno provincial para convocar a una nueva paritaria y vuelve a tensar una negociación salarial que quedó trabada tras el rechazo a la última oferta.

La secretaria general del sindicato, confirmó que no hubo un nuevo llamado y que la protesta no se limitará a la discusión por los salarios. El gremio también reclama respuestas por cientos de trámites jubilatorios demorados, cierres de cargos y mesas de trabajo pendientes.

El conflicto se profundizó después del último Congreso de Unter, cuando los representantes docentes rechazaron la propuesta salarial y exigieron una nueva convocatoria antes del 15 de noviembre. Ese plazo venció sin que se concretara la reunión y el sindicato activó la medida de fuerza que había anticipado.

Entre los reclamos también figuran que los salarios alcancen el valor índice, una recomposición sobre los haberes remunerativos y un adicional por ubicación del 80% para Bariloche y otras regiones con un costo de vida elevado. Además, el gremio denunció que más de 300 trámites jubilatorios están demorados por el peso de las sumas no remunerativas en los salarios y reclamó que se garanticen los aportes previsionales.

La postura de Unter contrasta con la de otros gremios estatales: ATE aceptó la propuesta provincial, mientras que UPCN no la convalidó. El Gobierno, por su parte, decidió liquidar el aumento del 4,18% correspondiente a octubre pese al rechazo docente y anunció que los salarios acumularán una suba nominal del 25,9% durante 2026. La próxima actualización está prevista para diciembre, según la inflación de octubre.