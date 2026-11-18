El Gobierno de Neuquén se encuentra en pleno proceso de negociación salarial con la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) para sellar la paritaria docente de cara al 2027, teniendo en cuenta que el convenio vigente rige hasta el mes de enero del próximo año.

Sin embargo, esto no se está presentando como una tarea de sencilla resolución. En horas de la tarde del lunes 16 de noviembre, el Ejecutivo provincial hizo una oferta que fue rechazada por el gremio docente, que convocó a paro los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre.

La propuesta presentada por el Gobierno contempla una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero y junio del 2027. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2027 y julio de 2027.

Como segundo punto del acta propuesta se propuso aplicar un incremento salarial del siete por ciento (7%) en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, conforme a la pauta salarial vigente acordada para el ejercicio 2026.

Otro de los puntos estableció otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en una suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027.

Cuánto ganan los docentes neuquinos

Un maestro de nivel inicial en Neuquén tiene un piso salarial de $1.508.000. Sin embargo, puede llegar hasta $2.745.000 dependiendo de la zona en que se desempeñe el docente y de cuál sea su antigüerdad. Por su parte, un maestro de grado con 10 años de antigüedad tiene un salario bruto que ronda los $2.500.000.

Un profesor de secundaria que cumple 36 horas cátedra (alrededor de siete horas diarias) tiene un salario que oscila entre $2.800.000 y $5.000.000, algo que también depende de zona y antigüedad.

Los preceptores y bibliotecarios, por su parte, tienen un sueldo que oscila entre $1.400.000 y $2.600.000.

De esta manera, los docentes neuquinos tienen los mejores salarios del país. En algunos casos, la diferencia con los sueldos de dichos trabajadores en otras provincias es sustancial.

Cuánto ganan los docentes en otras provincias

En la provincia de Buenos Aires, un maestro de nivel inicial percibe un salario que ronda entre los $713.000 y los $842.000. Depende de cada región. Por su parte, un maestro de grado con una antigüedad de 20 años puede percibir un salario que gira en torno al millón de pesos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al último acuerdo paritario establecido el corriente mes, un maestro con jornada simple gana $1.100.000, cerca de $1.600.000 si tiene mayor antigüedad.

Por su parte, un maestro de jornada completa gana entre $2.100.000 y, con mayor antigüedad, alrededor de $3.000.000.

En la provincia de Santa Cruz, los maestros con jornada simple cobran alrededor de $1.400.000, mientras que los de jornada completa tienen sueldos en torno a los $1.800.000.

En Río Negro, por otro lado, un maestro de grado jornada simple percibe un salario de alrededor de $1.400.000.

En la provincia de Córdoba, para citar otro caso, el salario bruto de los docentes estatales es de $1.700.000, aunque un maestro de grado jornada simple tiene un sueldo que oscila entre $1.150.000 y $1.500.000.

Más al norte, en la provincia de Formosa, el piso salarial para los trabajadores docentes es de $1.200.000 (al mes de octubre de 2026).





