En medio del temporal de lluvias que afecta a Neuquén por el fenómeno meteorológico de El Niño, las autoridades advirtieron por la circulación de información falsa sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales a través de redes sociales y grupos de mensajería.

Solicitaron desestimar un flyer que comenzó a difundirse en distintos grupos y que aparentaba ser un comunicado oficial sobre la transitabilidad de los caminos. "No es una comunicación oficial del organismo, sino el chiste de algún gracioso", señalaron.

Ante la situación climática y los cambios constantes en las condiciones de circulación, remarcaron la importancia de consultar únicamente las fuentes oficiales antes de emprender un viaje. Toda la información actualizada, indicaron, se publica en el canal de difusión de WhatsApp de Vialidad Provincial y en la página oficial del organismo.

Dónde consultar el estado real de las rutas

Desde Vialidad Provincial recordaron que los usuarios pueden acceder a la información oficial a través del canal de WhatsApp "Rutas Neuquinas", donde se publican las actualizaciones sobre cortes, restricciones y habilitaciones.

También se encuentra disponible el sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, con los partes diarios y el buscador de origen y destino para conocer el estado de los caminos.

Además, el organismo cuenta con el Centro de Atención al Usuario, donde se pueden realizar consultas sobre transitabilidad.

En tanto, para las rutas nacionales que atraviesan la provincia, la información debe ser consultada en los canales oficiales de Vialidad Nacional, donde se actualizan las condiciones de circulación ante situaciones meteorológicas adversas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén también dispone de sus canales institucionales, sitio oficial y redes sociales, donde informa sobre las condiciones generales del operativo y las zonas afectadas por el temporal.

Monitoreo permanente por el impacto del temporal

El titular de Vialidad Provincial, José Dutsch, explicó que el organismo mantiene un trabajo coordinado dentro del Comité Preventivo debido al impacto del fenómeno de El Niño, que podría extender sus efectos durante los próximos meses.

"Le estamos dando prioridad a las rutas principales y una vez que están habilitadas, estamos habilitando los accesos a escuelas y poblaciones menores", indicó Dutsch al referirse al esquema de trabajo desplegado ante las complicaciones generadas por las lluvias.

El funcionario explicó que, ante la presencia de rutas afectadas en distintas regiones, se redistribuyen maquinarias y personal especializado hacia los sectores donde aparecen mayores inconvenientes.

Desde los organismos provinciales insistieron en evitar la difusión de mensajes sin verificar y recomendaron informarse siempre a través de los canales oficiales para conocer el estado actualizado de cada ruta.

Canales oficiales para consultar el estado de las rutas en Neuquén

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén (DPV)

Página oficial: Vialidad Provincial Neuquén

Estado de rutas: Estado de Rutas - DPV Neuquén

Canal de WhatsApp: “Rutas Neuquinas” (información actualizada sobre cortes, habilitaciones y restricciones)

Centro de Atención al Usuario: 2942-572138

Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén

Sitio oficial del organismo

Redes sociales oficiales de la Secretaría

Mapa interactivo de estado de rutas de la provincia, con información sobre transitabilidad, pasos internacionales y zonas críticas.

Vialidad Nacional