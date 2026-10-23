El temporal de lluvias continúa generando complicaciones en distintos caminos de Neuquén, con rutas intransitables, sectores habilitados con restricciones y equipos viales desplegados para recuperar la circulación. La Dirección Provincial de Vialidad informó este viernes 23 de octubre nuevas condiciones de tránsito ante la acumulación de agua, barro y el deterioro de las calzadas.

Uno de los puntos más críticos continúa siendo la Ruta Provincial 5, en el sector del arroyo Carranza, que mantiene interrumpida la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces debido a las crecidas repentinas generadas por las tormentas. El titular de Vialidad Provincial, José Dutsch, explicó que trabajan junto a la empresa encargada de la construcción del nuevo puente para encontrar una solución que permita habilitar nuevamente el paso.

La crecida del arroyo Carranza mantiene afectada la Ruta 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces.

Dutsch señaló que la estrategia inmediata es avanzar con una alcantarilla aliviadora ubicada junto al futuro puente, que permitirá derivar parte del caudal de agua y reducir el impacto de las crecidas sobre el cruce actual. La obra del puente ya tenía un avance importante, con las fundaciones de los pilotajes terminadas y trabajos en los muros de acceso, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar los tiempos.

"Estamos trabajando codo a codo con la unión transitoria de empresas que tiene a cargo la ejecución del puente para superar estos inconvenientes", explicó el funcionario, quien remarcó que la prioridad es encontrar una alternativa mientras continúan las tormentas y hasta que puedan retomarse las tareas normales.

Las rutas más afectadas por el temporal

Según el último parte de Vialidad Provincial, la Ruta Provincial 6 entre Pata Mora y Filo Morado permanece intransitable por la acumulación de agua y barro, mientras equipos trabajan en el sector para recuperar las condiciones de circulación.

También continúa intransitable la Ruta Provincial 6 entre Puesto Hernández y Desfiladero Bayo, donde personal y maquinaria realizan tareas ante el deterioro de la calzada.

En tanto, la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 7 y el empalme con la Ruta Provincial 6, se encuentra habilitada únicamente para vehículos livianos, con portación obligatoria de cadenas. La circulación de camiones y vehículos pesados permanece prohibida debido a la inestabilidad del camino por la presencia de barro y agua acumulada.

Una habilitación que cambia hora a hora

Sobre la situación del arroyo Carranza, Dutsch explicó que la apertura de la Ruta 5 depende de la evolución del clima y de las nuevas crecidas. "La información que tenemos sobre Carranza es día a día, hora a hora. Lo habilitamos, está unas horas habilitado y después lo tenemos que volver a cortar porque cae tormenta en la zona de Cortaderas hacia arriba y tenemos el golpe de agua", indicó.

El titular de Vialidad reconoció que el escenario es complejo porque las lluvias afectan tanto a la Ruta 5 como al camino alternativo por la Ruta 8. Por ese motivo, se mantiene un monitoreo permanente para decidir cuándo es seguro permitir nuevamente la circulación.

Mientras tanto, el organismo dispuso un operativo con cinco camiones, dos cargadoras y tres motoniveladoras en la zona para intervenir sobre la calzada cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Prioridad en rutas principales y accesos

Dutsch advirtió que el impacto del fenómeno de El Niño podría extenderse durante los próximos meses y explicó que Vialidad forma parte del Comité Preventivo para reorganizar recursos según las necesidades de cada región.

"Le estamos dando prioridad a las rutas principales y una vez que están habilitadas, estamos habilitando los accesos a escuelas y poblaciones menores", señaló.

Además, recordó que el Gobierno provincial proyecta obras de infraestructura para mejorar la conectividad de la zona. En el caso de la Ruta 8, indicó que los primeros 24 kilómetros hasta el Camino de la Tortuga ya fueron adjudicados para su pavimentación, mientras que para los 85 kilómetros restantes hasta la Ruta Provincial 6 avanza la elaboración del proyecto ejecutivo.