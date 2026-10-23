La provincia de Neuquén atraviesa una de las semanas más complejas desde que comenzó el temporal de lluvias, con alertas amarilla y naranja vigentes, evacuaciones, rutas cortadas y localidades aisladas por la crecida de arroyos y los daños que dejaron las precipitaciones. Durante la madrugada, Vialidad Provincial mantuvo suspendida la circulación en todas las rutas provinciales entre las 20 del jueves 22 de octubre y las 6 de este viernes 23 de octubre como medida preventiva ante el riesgo generado por las tormentas intensas.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos señalaron que el escenario continúa siendo "muy complejo" por la persistencia de las lluvias y porque los suelos ya no tienen capacidad de absorber más agua. Las zonas más afectadas son sectores de Vaca Muerta, Zapala, Las Lajas, Picún Leufú, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces y otros puntos del centro y norte neuquino.

Las intensas lluvias inundaron calles de Añelo y obligaron a asistir de emergencia a 25 familias afectadas. Foto: gentileza.

Frente a ese panorama, el Gobierno provincial dispuso la evacuación preventiva de personas que viven cerca de ríos y arroyos, adultos mayores, pacientes con enfermedades y familias ubicadas en sectores vulnerables. Además, se organizaron centros de evacuación y de acopio con colchones, alimentos y agua potable para asistir a las comunidades afectadas.

Añelo también sufrió importantes daños

El temporal también golpeó con fuerza a Añelo, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones en viviendas y calles, además de importantes bajadas de agua desde las bardas que arrastraron barro, piedras y residuos.

Entre los sectores más comprometidos estuvieron la Subida de los Patrias y la Ruta Provincial 7, donde se registraron daños en las banquinas y riesgo por postes del alumbrado comprometidos. Según informó el director de Defensa Civil, Modesto Muñoz, unas 25 familias recibieron asistencia durante el operativo desplegado por el municipio.

Rincón de los Sauces, aislado por la crecida del arroyo Carranza

Una de las situaciones más delicadas se vive en Rincón de los Sauces, donde la crecida del arroyo Carranza mantiene interrumpido el tránsito por la Ruta Provincial 5 hacia Añelo, mientras otros caminos de acceso también permanecieron cortados por los daños ocasionados por el agua.

El secretario de Gobierno de la localidad, Aldo Trujillo, describió un escenario crítico en La Primera Mañana por AM550. "Sigue lloviendo mucho. Estuvimos con la gente hasta las 12 de la noche arreglando un poco las calles porque los cañadones cruzan toda la ciudad y en los sectores altos las calles de tierra quedaron convertidas en zanjones", explicó.

Vialidad Provincial suspendió el tránsito nocturno por el riesgo de crecidas, anegamientos y daños en las rutas. Foto: gentileza.

El funcionario agregó que el aislamiento complicó incluso la atención sanitaria. "Hasta ayer había dos pacientes que había que derivar desde la clínica y no se pudieron trasladar porque no teníamos salida ni por la Ruta 8 ni por la Ruta 5. También estaban cortadas la Ruta 6 hacia Puesto Hernández y el camino hacia Buta Ranquil", afirmó.

Trujillo sostuvo que una situación de estas características "hace décadas que no pasaba" y explicó que la obra del nuevo puente sobre el arroyo Carranza agravó los inconvenientes. "Antes había un badén asfaltado y, cuando bajaba el agua, se podía cruzar. Ahora no está ni el badén ni el asfalto porque se está construyendo el puente. El desvío es de tierra y el agua se llevó otra vez todos los caños. Incluso arrastró la camioneta que había quedado encajada. Fue terrible cómo corrió el agua", relató.

Además, indicó que la ciudad presenta importantes daños en su infraestructura vial. "Las calles quedaron destruidas porque cayó muchísima agua y el suelo no absorbe absolutamente nada. Tampoco pueden subir los camiones a las canteras para sacar material calcáreo porque los caminos están intransitables", señaló.

Operativos aéreos y una leve mejora del tiempo

Desde la Secretaría de Emergencias informaron que en Rincón de los Sauces el aislamiento también afectó el funcionamiento del hospital, que comenzó a quedarse sin insumos por la imposibilidad de acceder por vía terrestre. Ante esa situación, la Provincia dispuso la utilización del helicóptero para abastecer el centro de salud y evacuar pacientes que requieren atención en Neuquén.

El pronóstico prevé una mejora temporaria de las condiciones meteorológicas, lo que permitirá reabrir la mayoría de las rutas y avanzar con los operativos aéreos. Señalaron que la prioridad del Gobierno es proteger a la población mientras dure la emergencia y remarcó que, pese al aumento del caudal del río Neuquén, no existe riesgo de una emergencia en las represas, ya que los embalses continúan operando dentro de los parámetros previstos.

Ruta por ruta, según Vialidad Provincial

Desde Vialidad Provincial y la empresa Coarco (sector Arroyo Carranza) informaron el estado actualizado de los principales caminos afectados por el temporal de lluvias en Neuquén.

Ruta Provincial 5 – Arroyo Carranza: cerrada al tránsito hasta nuevo aviso.

Ruta Provincial 6 – Ruta Nacional 40: máquinas trabajando en el badén del Desfiladero Bayo, en el sector de Puesto Hernández.

Ruta Provincial 6 – Octavio Pico: transitable con extrema precaución. Hay sectores con presencia de agua y barro. Se recomienda circular con vehículos 4x4.

Ruta Provincial 8: intransitable.

Ruta Provincial 7 – Agua Colorada: intransitable.

Vialidad Provincial solicita respetar las indicaciones del personal vial, evitar circular por sectores afectados y extremar las precauciones ante las condiciones generadas por el temporal.