Durante esta mañana de martes ocurrió un choque en el oeste neuquino, en calles Combate de San Lorenzo y Belgrano. El siniestro involucró un auto Ford Focus y una moto 110.

El hecho ocurrió cuando el auto, que bajaba por Combate de San Lorenzo, intentó girar a la izquierda en la esquina y terminó embistiendo a la moto conducida por una mujer junto a un hombre.

Este rodado de menor porte subía por el carril contrario hacia el norte, cuando fue impactada desde el costado.

Como resultado asistió el SIEN al lugar, y estuvieron asistiendo a la conductora de la moto que resultó más perjudicada. El Móvil de 24/7 relató que fue asistida porque tenía golpes y finalmente trasladada al Castro Rendón.

Aunque ambos venían con casco, la mujer quedó con parte de la cabeza y el torso debajo del rodado mayor.

Otra ambulancia llegó para trasladar también a su marido hacia el hospital por sus golpes en las piernas. Mientras tanto, el conductor del auto no presenta lesiones y permanece en el lugar con la policía y ambos rodados, que aún no fueron retirados.

El tránsito está parcialmente cortado, en Belgrano y Combate, ambos reducidos a un carril.