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Su estado de salud

El nene atropellado por motociclista en el oeste neuquino continúa internado: qué se sabe del hecho y del conductor

El nene fue atropellado en la calle por una moto, durante la noche del lunes y permanece internado. Se brindaron más detalles sobre el motociclista y el hecho.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 09:54
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El hecho ocurrió pasadas las 20 de este lunes 26 de octubre en el barrio San Lorenzo. Foto Neuquén en Noticias.

Durante la noche del lunes 26 de octubre un nene de 11 años fue atropellado en el oeste neuquino, en el sector Quimey del barrio San Lorenzo Norte. Según las primeras informaciones, el menor fue atropellado por una moto.

El siniestro se registró pasadas las 20 y tras el impacto se desplegó un operativo de asistencia para atender al menor.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al niño antes de trasladarlo al centro de salud.

Desde anoche el menor se encuentra internado en el Hospital Heller y según información policial presenta un traumatismo de cráneo y fractura en su pierna derecha. Por el momento sigue hospitalizado y se aguarda su evolución.

En cuanto al motociclista que atropelló al nene, confirmaron que se trata de un hombre de unos 50 años que dio negativo en alcoholemia cuando se realizó el test en el lugar.

Además aclararon que el motociclista cruzó el semáforo en verde habilitado, por lo cual no fue demorado y se aguardan las actuaciones que el Ministerio Público Fiscal ordene tomar.

 

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