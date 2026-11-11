Una camioneta encerró a un auto y provocó un choque con vuelco en la avenida Argentina

Un impactante accidente de tránsito involucró a tres vehículos este miércoles 11 de noviembre al mediodía, sobre avenida Argentina, en la ciudad de Neuquén. Como consecuencia del choque, un Volkswagen Polo terminó volcado y otro auto quedó sobre la vereda.

El siniestro ocurrió a la altura del 1500, frente a la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte, según informó el móvil de AM550 en La Segunda Mañana.

El Volkswagen Polo terminó volcado sobre avenida Argentina tras ser encerrado por una camioneta. Foto: Mejor Informado.

De acuerdo a los testigos, una camioneta Volkswagen Amarok encerró a un Volkswagen Polo conducido por una mujer de aproximadamente 30 años. Ante esa situación, la conductora perdió el control del auto e impactó contra un Volkswagen Fox que se encontraba estacionado.

La secuencia del choque provocó que el Volkswagen Polo terminara volcado sobre la calzada, mientras que el Volkswagen Fox fue desplazado por la fuerza del impacto y quedó sobre la vereda.

Tres vehículos quedaron involucrados en el accidente ocurrido este miércoles al mediodía en Neuquén. Foto: Mejor Informado.

En el lugar intervino personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y logró que la camioneta involucrada regresara al sitio del accidente luego de que continuara su marcha hasta las inmediaciones de la Plaza de la Bandera.

Pese a la violencia del impacto y los daños materiales en los vehículos, no se registraron personas con heridas de gravedad. La conductora del Polo sufrió algunos golpes y fue asistida tras el accidente.