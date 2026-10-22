Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la noche del miércoles 21 de octubre en la Ruta Provincial 7, en el acceso a la primera rotonda de Centenario. Un hombre, una mujer y una niña que viajaban en el vehículo resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, pasadas las 23.55, sobre la mano que comunica Neuquén con Centenario. Por motivos que todavía se intentan establecer, un Citroën DS4 chocó contra la base de cemento de un semáforo intermitente. A raíz del impacto, el automóvil perdió la rueda delantera izquierda, volcó y se deslizó sobre la calzada hasta detenerse a pocos metros de la calle Antártida Argentina.

Un hombre, una mujer y una niña fueron trasladados al hospital tras el accidente ocurrido cerca de medianoche.

Los tres ocupantes recibieron asistencia en el lugar por parte del personal sanitario del Hospital Natalio Burd, que posteriormente los trasladó en ambulancia para su atención médica. En una primera evaluación, las lesiones serían leves, aunque se aguardaba la confirmación oficial sobre su estado de salud.

Un importante operativo de rescate

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos de la Comisaría Quinta, personal policial de Villa Obrera y Bomberos Voluntarios.

Debido a las características del vuelco y a los daños que presentaba el rodado, los bomberos utilizaron el malacate del autobomba para volver a colocar el vehículo sobre sus ruedas. El Citroën sufrió importantes destrozos, principalmente en la parte delantera y el techo.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate, la circulación fue desviada a la altura del cementerio para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes.

Finalmente, el tránsito quedó normalizado pasadas las 0.50 del jueves 22 de octubre, una vez que el automóvil fue retirado hacia la banquina y los equipos de emergencia limpiaron la calzada para eliminar restos de vidrios y aceite. Las circunstancias que provocaron el accidente permanecen bajo investigación.