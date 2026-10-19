La Policía encontró un Fiat volcado sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del paraje Aguada La Mula, y detuvo a un hombre que fue localizado a unos 300 metros del vehículo, detrás de unos montes. El rodado tenía una denuncia por sustracción en el barrio Don Bosco, en Chos Malal, pese a que el sospechoso aseguró que pertenecía a su madre.

El procedimiento se inició durante una recorrida de rutina, cuando los efectivos recibieron documentación vehicular de una persona que dijo haberla encontrado sobre la ruta, cerca del auto. Al inspeccionar el Fiat, comprobaron que no había ocupantes en su interior.

Ante esa situación, los policías realizaron un rastrillaje hacia el sur y siguieron los rastros que salían del vehículo. A unos 300 metros encontraron a un hombre que manifestó ser quien viajaba en el rodado.

El hombre estaba a 300 metros del vehículo volcado

Según la información policial, el sospechoso afirmó que el Fiat era propiedad de su madre, quien residiría en Chos Malal. Sin embargo, las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el automóvil había sido denunciado como sustraído del barrio Don Bosco.

La diferencia entre la versión aportada por el hombre y los datos obtenidos sobre la procedencia del vehículo motivó la intervención policial. El hombre fue detenido a partir de las circunstancias constatadas durante el procedimiento.

La información disponible no precisa cuándo se habría producido el robo, en qué momento volcó el vehículo ni cuánto tiempo transcurrió entre ambos hechos.

Qué se sabe del robo y del hallazgo en la Ruta Provincial 7

Hasta el momento, los datos confirmados por la información policial permiten reconstruir una secuencia: primero se encontró documentación vehicular cerca del auto volcado; luego, los efectivos inspeccionaron el rodado y buscaron a posibles ocupantes; finalmente, localizaron al hombre y comprobaron que el vehículo tenía una denuncia por sustracción.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del paraje Aguada La Mula, sobre la Ruta Provincial 7, en el norte neuquino. La conexión con el barrio Don Bosco sitúa el origen de la denuncia en Chos Malal, aunque todavía no se difundieron detalles sobre las circunstancias en que el vehículo salió de ese sector.

Tampoco se informó si el vuelco provocó lesiones, si hubo daños a terceros o si el automóvil fue restituido a su propietario.