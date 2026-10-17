Un joven de 26 años volcó con su auto Volkswagen Vento GLI en la Ruta 7, en Centenario, y el test de alcoholemia arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre. El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este sábado 17 de octubre, frente a la Plaza del Bicentenario, sobre la mano que va hacia Vista Alegre.

En el interior del vehículo hallaron bebidas alcohólicas.

El conductor, oriundo de Vista Alegre, sufrió algunos golpes y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Natalio Burd de Centenario, según informó Centenario Digital. Antes, personal policial de Tránsito Villa Obrera le realizó el control de alcoholemia, que confirmó el elevado nivel de alcohol.

El vehículo terminó volcado entre las rotondas de la Ruta 7

El vuelco se produjo en el sector comprendido entre la primera y la segunda rotonda de la ruta, en un tramo de circulación habitual entre Centenario y Vista Alegre. Tras el siniestro, fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios para dar vuelta el automóvil.

El vehículo quedó visiblemente dañado y el conductor tuvo que recibir asistencia médica.

Dentro del Volkswagen Vento, los efectivos encontraron bebidas alcohólicas. El conductor viajaba solo, según la información disponible.

La Policía le secuestró la licencia al conductor

Después del control, las autoridades le labraron una multa y le retuvieron la licencia de conducir. El traslado al hospital fue preventivo y estuvo relacionado con los golpes que sufrió durante el vuelco.

El control confirmó que el conductor tenía 2,02 gramos de alcohol en sangre. La Policía le labró una multa y le secuestró la licencia, mientras que los bomberos trabajaron para poner nuevamente el vehículo sobre sus ruedas.