Avanza la construcción del Centro Deportivo Comunitario de Plottier: 12 empresas se presentaron a la licitación

El Gobierno de Neuquén realizó la apertura de sobres para la construcción del Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Plottier, que contó con la presentación de 12 ofertas.

El acto fue encabezado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, acompañada por la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; la intendenta de Plottier, Malena Resa; el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut; la subsecretaria de Deportes de Plottier, Ana Pardo; y los diputados provinciales Luz Ríos y Carlos Coggiola.

La obra forma parte de la política de infraestructura impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que destina recursos provinciales al desarrollo de espacios deportivos, culturales y comunitarios en todas las regiones neuquinas. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los ámbitos de encuentro, especialmente en sectores donde existe una demanda de infraestructura social y recreativa.

Durante el acto, Bertoldi destacó la decisión del Gobierno de destinar los recursos que genera la actividad hidrocarburífera al desarrollo de infraestructura y puso en valor el trabajo de los equipos técnicos de la Administración Pública.

En ese sentido, remarcó la importancia de que las obras sean proyectadas y diseñadas por profesionales neuquinos, con criterios de calidad constructiva y eficiencia, para garantizar espacios adecuados para quienes los utilizan.

La ministra también destacó el trabajo articulado entre provincia y municipio, así como la participación de las empresas que presentaron sus propuestas en el proceso licitatorio. “Hay una decisión política: que los recursos que hoy genera nuestra mayor actividad, que son los hidrocarburos, se destinen al desarrollo de la infraestructura”, señaló Bertoldi.

Asimismo, recordó que la construcción de estos CDC con parte de las 45 obras destinadas al deporte y la cultura presentadas durante Neuquén Vive y destacó la importancia de que las inversiones lleguen a localidades de distintas escalas, y a aquellas que históricamente no contaban con espacios de estas características.

Ferraresso destacó la importancia de planificar estos espacios de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad. “Para nosotros, el proceso es seguir repensando dónde implantar estos CDC. Dependiendo de la escala de cada localidad, tienen un impacto directo en la comunidad o en los barrios que necesitan infraestructura social, comunitaria y deportiva de cercanía”, señaló.

En relación con la ejecución, explicó que el proyecto utiliza un sistema constructivo simplificado, rápido y estandarizado, que permite agilizar los trabajos y establecer plazos concretos. En ese sentido, indicó que la obra tiene un plazo previsto de 12 meses.

Ferraresso destacó, también, la planificación del predio, donde el CDC formará parte de un conjunto de infraestructura destinado a ampliar los servicios y espacios comunitarios de Plottier junto a una comisaría y el centro de adultos mayores.

La intendenta destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para concretar el proyecto y señaló la importancia de sumar infraestructura pública en el sector oeste de la ciudad, una zona en crecimiento que presenta una importante demanda de espacios comunitarios.

“Lo bueno de este trabajo articulado es que lo que vaya entre medio de la comisaría, el centro de personas mayores y el CDC también está pensado para unirnos con espacios verdes y recreativos”, expresó Resa.

La iniciativa se integra a una planificación más amplia para el predio donde también se proyecta una comisaría y se encuentra en proceso de licitación, a través del IPVU, un centro destinado a adultos mayores. La propuesta contempla espacios verdes y áreas de recreación que permitan vincular los distintos edificios.

Resa valoró la articulación institucional para disponer del terreno fiscal, avanzar con el cambio de uso de suelo y agilizar las gestiones necesarias para concretar el proyecto. Asimismo, destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para dar respuesta al crecimiento de la ciudad.

Un edificio para el deporte y la vida comunitaria

El nuevo CDC responderá al prototipo arquitectónico implementado en la provincia. Contará con un salón de usos múltiples (SUM), un salón flexible, cocina, sanitarios -incluido uno adaptado para personas con discapacidad-, áreas de circulación y espacios de servicio.

La cancha tendrá dimensiones de 15 por 28 metros y el SUM contará con gradas metálicas retráctiles para 400 espectadores. Esta modalidad permitirá adaptar el espacio a distintas actividades y aprovechar mejor la superficie disponible, tanto para competencias deportivas como para encuentros culturales y comunitarios.

El proyecto contempla, además, equipamiento deportivo, mobiliario, pisos de terminación deportiva de alta durabilidad, carpinterías de PVC con doble vidriado hermético y un sistema de paneles solares. La cubierta contará con paneles aislantes y tendrá losa radiante.

En el exterior se construirán un playón, estacionamiento, rampas y escaleras de acceso, sectores parquizados, juegos, bancos, luminarias y una pérgola. El diseño tuvo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, la orientación solar y el desnivel del terreno.





