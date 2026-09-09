Plottier tendrá un nuevo Centro Deportivo Comunitario: cómo será el edificio multipropósito

Plottier sumará una nueva infraestructura destinada al deporte, la cultura y la participación comunitaria. El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, convocó a una licitación pública para construir un nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) en la localidad.

La iniciativa forma parte del plan provincial de expansión de este tipo de espacios en distintas localidades de Neuquén y contempla la construcción de un edificio multipropósito, diseñado de acuerdo con las características del terreno y las condiciones climáticas de la zona.

Un edificio de 1.500 metros cuadrados

El futuro CDC tendrá una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados cubiertos y contará con diferentes sectores destinados a actividades deportivas y comunitarias. Entre sus principales espacios se incluyen un Salón de Usos Múltiples (SUM), un salón flexible, cocina, sanitarios, áreas de circulación y sectores semicubiertos.

La obra contempla 1.500 metros cuadrados cubiertos, gradas retráctiles, equipamiento deportivo y sectores exteriores parquizados.

El edificio también estará preparado para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas, entre ellas básquet, vóley y handball. A su vez, contará con gradas metálicas retráctiles con capacidad para 400 personas, lo que permitirá adaptar el espacio según las necesidades de cada actividad.

Diseño adaptado al clima de Plottier

Uno de los aspectos contemplados en el desarrollo del proyecto fue la adaptación del edificio a las condiciones particulares de Plottier. El diseño tuvo en cuenta especialmente los fuertes vientos de la región y la orientación solar.

En materia de eficiencia y características constructivas, el centro incorporará paneles solares, carpinterías de PVC con doble vidriado hermético, una cubierta termoaislante y pisos deportivos de alta durabilidad.

La propuesta busca combinar funcionalidad, resistencia y mejores condiciones de uso para las distintas actividades que se desarrollarán en el lugar.

También habrá espacios exteriores

El proyecto no se limitará al edificio principal. La obra incluye la construcción de un playón exterior, veredas perimetrales, estacionamiento, rampas y escaleras, además de sectores parquizados y áreas de juegos.

El espacio exterior se completará con bancos, una pérgola, iluminación y un sistema de riego, con el objetivo de generar un entorno preparado para actividades recreativas y comunitarias.

Neuquén avanza con una red de 20 CDC

El nuevo centro de Plottier se suma a una política provincial que prevé la construcción de espacios deportivos y comunitarios en distintas regiones de Neuquén. Actualmente están en ejecución los CDC de Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa. A esta lista se agregan el CDC de Villa El Chocón, que se encuentra próximo a iniciar su construcción, y el de San Patricio del Chañar, que fue recientemente licitado.

Entre las obras que ya están en marcha y los nuevos proyectos, la Provincia prevé alcanzar un total de 20 Centros Deportivos Comunitarios distribuidos en todas las regiones de Neuquén.

Presupuesto y plazo de ejecución

El presupuesto oficial establecido para la construcción del CDC de Plottier asciende a 4.726.705.162 pesos. La obra tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos y el sistema de contratación será mediante ajuste alzado por precio global.



Cuándo y dónde presentar las ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el lunes 5 de octubre a las 10 en el Ministerio de Infraestructura, ubicado en La Rioja 229, piso 10, de la ciudad de Neuquén. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 12, en el piso 12 del Ministerio.

Para solicitar información y retirar el pliego, los interesados deberán comunicarse a través del correo obraspublicasneuquen@gmail.com, en el marco de la Dirección Provincial de Contrataciones Ley 687.

La construcción del nuevo CDC permitirá a Plottier incorporar un espacio de gran escala para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y comunitarias, mientras la Provincia continúa ampliando la red de infraestructura destinada a este tipo de propuestas en todo el territorio neuquino.