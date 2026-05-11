De casilla antigua con 50 estudiantes a un nuevo edificio con 200: avanza la construcción de la Escuela Primaria 267

En respuesta al crecimiento sostenido de Senillosa y a la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza, el Gobierno de Neuquén avanza con la construcción de la nueva Escuela Primaria 267 en Arroyito, una obra estratégica para ampliar el acceso a la educación en la región.

Actualmente, la institución funciona en una casilla con varios años de antigüedad y alberga a unos 47 estudiantes. El nuevo edificio, en cambio, estará preparado para recibir hasta 200 alumnos, lo que marca una fuerte apuesta a la planificación educativa a mediano y largo plazo.

Durante el anuncio, el gobernador Rolando Figueroa subrayó el sentido territorial de la inversión: “Las obras que desarrollamos en cada punto de la Provincia son fundamentales. Esta nueva escuela para Senillosa ya fue adjudicada y tenemos 12 meses para ejecutarla”.

En la misma línea, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, remarcó que la obra forma parte de una política sostenida y afirmó que “cada nueva escuela representa una mejora concreta en la calidad de vida de las familias y una decisión clara de priorizar la educación en todo el territorio”.

Por su parte, el intendente Lucas Páez destacó el impacto directo en la comunidad. Afirmó que “este edificio propio viene a garantizar el derecho a la educación en condiciones óptimas”, y señaló que el proyecto responde al crecimiento poblacional de la zona.

El establecimiento contará con 930 metros cuadrados cubiertos, cuatro aulas, biblioteca, espacios multipropósito, un aula para nivel inicial con sanitarios y un Salón de Usos Múltiples (SUM). La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de $3.627 millones.

El edificio se ubicará al sur de la Ruta Nacional 22 y tendrá un diseño lineal, con espacios exteriores previstos para actividades recreativas y futuras ampliaciones, en línea con la proyección de crecimiento de la localidad.

Páez también recordó que en febrero se inauguró la Escuela 369, y subrayó que hacía más de 40 años que no se construía una escuela primaria pública en Senillosa.