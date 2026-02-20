Cinco empresas se presentaron a la licitación para la construcción de otra escuela en Senillosa

El Gobierno de Neuquén avanza con el proceso administrativo para construir el nuevo edificio de la escuela primaria número 267 de Arroyito. Hoy se realizó la apertura de sobres con las propuestas para ejecutar esta obra de infraestructura educativa en Senillosa.



Cinco empresas presentaron sus ofertas para construir el nuevo edificio, que cuenta con un presupuesto oficial estimado en 3.500 millones de pesos. Tendrá una superficie de 931,11 metros cuadrados y se ejecutará en un plazo de 12 meses. La obra permitirá ampliar a más de 200 estudiantes la matrícula de la escuela, que hoy cuenta con 36.



El acto de apertura de sobres se realizó en Casa de Gobierno y lo encabezaron la ministra de Educación, Soledad Martínez; el intendente de Senillosa, Lucas Páez; y la secretaria de Obras Públicas de la provincia, María Eugenia Ferraresso.



“Es la segunda escuela primaria que estamos desarrollando en Senillosa”, destacó la ministra de Educación e informó que en los próximos días se inaugurará la obra de la primaria número 369, la primera escuela que se construye en la localidad en 40 años.



Tras enumerar otras obras educativas en marcha y previstas en Senillosa, aseguró que “nos confirman la decisión del Gobierno de ratificar la importancia que la educación tiene para el modelo de gestión que hoy representa Rolando Figueroa”.



“Queremos que todas las escuelas de la Provincia sean las que soñamos para los neuquinos”, enfatizó.



Martínez explicó que la escuela funciona actualmente “en un viejo dispositivo cedido por el Instituto de Seguridad Social (del Neuquén) para que allí tuviera asiento la única escuela primaria que funciona en Arroyito”. Comentó que a ese edificio “hubo que sumarle tráiler”, porque “el desarrollo de su infraestructura no fue ni planificado ni previsto”.



La ministra diferenció esa situación con el proyecto arquitectónico que se licitó hoy, que contó con la colaboración de la comunidad educativa. “Las familias tuvieron mucho aporte, porque es una escuela que tiene proyectos que hace muchos años se llevan adelante y le dan identidad”, dijo.



“Queremos hacerla crecer recogiendo la demanda que tiene hoy Arroyito y que no puede ser atendida en las actuales instalaciones, consolidando la identidad de esa escuela y permitiéndonos además crecer en horas con una jornada completa con proyectos complementarios a la formación que reciben los alumnos”, finalizó Martínez.



Por su parte, el intendente expresó que “no es una apertura de sobres simplemente, sino que realmente es un paso fundamental para concretar un sueño que hace muchos años están solicitando los vecinos del barrio de Arroyito”.



“Nuestros alumnos están en una casilla hace muchos años”, indicó Páez y destacó la decisión del Gobernador: “Hay un cambio de época y vamos a dejar estos tráileres y estas casillas en el olvido, en el pasado”.



“Vamos a dejar atrás un pasado que realmente no invirtió donde había que invertir”, señaló y recalcó la “decisión muy clara del Gobernador de invertir en educación”. “Llegó la hora de que Arroyito empiece a resurgir y este cambio de época lo vamos a seguir consolidando día a día”, concluyó.



La secretaria de Obras Públicas consideró que el proyecto “no solo es dar respuesta a 36 alumnos que hoy asisten a la escuela, sino también multiplicar exponencialmente la capacidad”. “Vamos a tener más de 200 alumnos en la escuela primaria, 30 para inicial, y eso amplía significativamente la matrícula con calidad y con infraestructura educativa nueva y de alto nivel”, agregó.



“Seguramente para el ciclo lectivo que viene vamos a estar inaugurando un nuevo edificio y los chicos empezarán su nuevo ciclo lectivo 2027 en una escuela nueva”, señaló y afirmó que el plan de infraestructura educativa que está desarrollando el Ejecutivo “pone el foco en que durante este año sigamos mes a mes realizando nuevas licitaciones de nuevas escuelas”.



“Venimos trabajando para en el mes de marzo estar haciendo dos convocatorias nuevas y seguimos trabajando para estar inaugurando nuevos edificios en toda la Provincia de manera equitativa para el desarrollo de cada una de las regiones”, finalizó Ferraresso.



La obra

El lote donde se localizará el edificio de la escuela primaria número 267 está ubicado al sur de la ruta nacional número 22. El edificio se desarrollará en forma lineal en sentido este-oeste, previendo hacia el norte espacios exteriores como el playón y futuras ampliaciones. Los espacios exteriores contemplan veredas de circulación, accesos y estacionamiento.



El edificio constará de un aula inicial con sanitarios, cuatro aulas, aula multipropósito, biblioteca, depósito para educación física, hall de acceso frío, cocina, depósito de cocina, cinco núcleos sanitarios, depósito de limpieza, sala de máquinas, secretaría, vice dirección, dirección y salón de usos múltiples (SUM).



Segunda escuela en Senillosa

En Senillosa está por finalizarse el nuevo edificio de la escuela primaria número 369. Se trata de una obra que se ejecutó en tiempo récord y cuenta con 1.700 metros cuadrados, un salón de usos múltiples de 450 metros cuadrados, playón, siete aulas, aulas de clases especiales, de teatro, música e informática, entre otras dependencias.



La nueva escuela primaria del barrio Aitue será fundamental para responder a la alta demanda que tiene el sistema educativo en la localidad.



