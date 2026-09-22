Avanza la obra del Acceso Norte: finalizaron los trabajos sobre uno de los puentes y esperan inaugurarla a fin de año

La obra de transformación del Acceso Norte de Neuquén registra avances en distintos frentes y comienza a definir la nueva configuración de uno de los principales ingresos a la ciudad. Los trabajos incluyen la construcción de nuevos puentes, la apertura de la calle Salta y la ejecución de un sistema destinado a resolver el escurrimiento pluvial del sector.

La intervención se desarrolla con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén y representa una inversión superior a los $30 mil millones. El proyecto busca mejorar la circulación vehicular y acompañar el crecimiento de una ciudad que recibe diariamente a miles de personas por motivos laborales, educativos, sanitarios y recreativos.

Entre los principales trabajos se encuentra el avance de los puentes que permitirán distribuir el tránsito hacia distintos puntos de la ciudad. A esto se suma la apertura de la calle Salta, que tendrá circulación por debajo de las nuevas estructuras, mientras continúan las tareas vinculadas al sistema pluvial.

Gaido: “Es una obra transformadora”

El intendente Mariano Gaido destacó la magnitud del plan de infraestructura que lleva adelante la Municipalidad y vinculó las obras con el crecimiento sostenido de la ciudad. “Neuquén es una ciudad para vivir y piensa todos los días en cómo transformarse, cómo llevar adelante obras necesarias para acompañar ese crecimiento”, afirmó.

En ese sentido, señaló que Neuquén se consolidó como una ciudad que recibe una importante cantidad de personas diariamente. “Neuquén se ha transformado en una gran capital. Lo vemos con la Copa Davis, con los eventos nacionales e internacionales que llegan a la ciudad, pero además lo vemos con que es la gran oportunidad de la República Argentina”, sostuvo.

Gaido también remarcó la inversión destinada a los distintos accesos y aseguró que el plan de obras se ejecuta con recursos municipales. “Se hace con fondos propios, sin endeudamiento, estamos superando, en este caso, una inversión de $30 mil millones”, indicó, y vinculó los trabajos con el objetivo de avanzar hacia una ciudad de “15 minutos” y con mayor fluidez en el tránsito.

El objetivo: descomprimir el ingreso por Alfonsín

El intendente señaló que la obra tiene un plazo previsto para mayo o junio del próximo año, aunque destacó que la empresa a cargo busca adelantar los tiempos. “Está pautada para el mes de mayo o junio del año que viene, pero la empresa, con todos los trabajadores, con ese compromiso neuquino, está haciendo el esfuerzo para llegar a final de año para que podamos inaugurarla”, expresó.

Gaido agregó que la administración municipal apunta a acelerar los tiempos de ejecución. “Somos realmente eficientes, no solo porque lo hacemos con recursos propios, porque nos administramos sin endeudamiento, sino también porque los plazos de ejecución de la obra normalmente los hacemos mucho más rápido”, sostuvo.

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es modificar la circulación durante los momentos de mayor congestión. “El objetivo primordial de esta obra es solucionar todo el ingreso que se produce en días hábiles y horas pico por la avenida Alfonsín”, explicó.

Pasqualini destacó el impacto sobre el tránsito

Pasqualini precisó que el volumen de vehículos que ingresa por ese sector es significativo y estimó que “en hora pico ingresan alrededor de 80.000 vehículos”. La nueva configuración permitirá distribuir ese flujo mediante las diferentes conexiones previstas en el proyecto.

“Esto va a permitir que quienes vengan por la calle Salta puedan pasar por abajo y por 9 de Julio ingresar por arriba. Lo que va a permitir es derivar esa cantidad de vehículos que ingresan”, detalló la funcionaria.

Durante una recorrida anterior, Pasqualini había observado el avance de los trabajos vinculados al sistema pluvial y a las estructuras. “Todo lo que es pluvial por abajo estaba terminado, ya se tensaron cables y ya se empieza con el pavimento del puente que deriva a calle Jujuy”, señaló y estimó que, de mantenerse el ritmo de ejecución, “para el mes de diciembre va a estar finalizada”.

Los detalles de los puentes y la calle Salta

El secretario de Infraestructura y Urbanismo, Alejandro Nicola, brindó precisiones sobre el estado de los distintos frentes de trabajo. En relación con el puente que conectará la avenida Raúl Alfonsín con la calle 9 de Julio, explicó que “el armado del puente ya se finalizó, todo el hormigonado y el tensado posterior de todos los cables que terminan de completar el armado del puente, así que eso está terminado”.

La segunda rama del distribuidor, que permitirá la conexión hacia calle Jujuy, también avanza en su etapa estructural. Nicola informó que “está con todo el encofrado listo, se está terminando de armar todo el hierro y ya en menos de diez días la vamos a estar hormigonando”.

En paralelo, continúan los trabajos sobre la calle Salta, que tendrá circulación por debajo de las nuevas estructuras. “Ya se llegó al nivel de la subrasante, así que esta semana se empiezan a armar los encofrados para el cordón cuneta”, detalló Nicola.

El funcionario también destacó el avance de las obras destinadas a resolver la presencia de agua subterránea en el sector. “Todo lo que tiene que ver con el trabajo pluvial ya está terminado al 100 por ciento”, afirmó, y explicó que se construyeron drenajes para captar el agua y conducirla hacia los caños del sistema pluvial.