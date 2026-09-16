La obra del nuevo Acceso Norte avanza a buen ritmo y ya comienza a tomar forma la estructura de los puentes que serán parte de este estratégico nodo vial. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que el objetivo es finalizar los trabajos durante diciembre, realizar las pruebas de carga y avanzar con la habilitación antes de fin de año.

“Queremos llegar a diciembre con esta obra terminada como para hacer todas las pruebas y ya poner la fecha a la habilitación”, afirmó Pasqualini durante una recorrida.

La funcionaria destacó el ritmo de los trabajos y la importancia de esta infraestructura para mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a la ciudad y precisó que “viene avanzando muy bien. Para fin de año es una obra terminada”.

Cómo quedará la obra

La intervención contempla un puente elevado en forma de Y que permitirá distribuir los distintos movimientos vehiculares y descomprimir el ingreso norte a la ciudad. Pasqualini recordó que por el acceso de avenida Raúl Alfonsín circulan entre 70.000 y 80.000 vehículos durante las horas pico, lo que genera una elevada concentración de tránsito en ese sector.

“Este puente elevado en Y va a permitir que tengas varios ingresos: por Avenida 9 de Julio, que Salta pase por abajo, contar con un puente peatonal para poder cruzar sin ningún tipo de problema y también acceder a calle Jujuy”, explicó.

La obra incluye además la ejecución de infraestructura pluvial, espacios verdes, sectores peatonales y la intervención de las calles vinculadas al nuevo esquema de circulación. Pasqualini remarcó que la intervención forma parte de una política integral de movilidad urbana que también contempla las esquinas semaforizadas, los semáforos inteligentes y el Centro de Información Urbana.

“En esta ciudad de los 15 minutos lo que buscamos es que el traslado de un lugar al otro baje un 50%. Es una política pública planificada y cada una de las obras tiene un rol protagónico, y esta lo tiene”, sostuvo.

La funcionaria también destacó que se trata de una obra de gran magnitud, con una inversión de $30.000 millones, financiada con recursos del presupuesto municipal.

Los avances y próximos trabajos

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que actualmente se trabaja en las estructuras de los dos puentes que conforman el nuevo acceso. Uno de ellos ya se encuentra completamente hormigonado y en esta etapa se realiza el tensado de los cables de acero que se encuentran incorporados a la estructura.

El funcionario detalló que, una vez concluido este tensado, se completarán los trabajos de hormigón y los complementos de acero. En el segundo puente, en tanto, se está terminando de armar la estructura de hierro y el encofrado.

Nicola estimó que en aproximadamente 10 a 15 días se podrá avanzar con el hormigonado de la losa y posteriormente de las dos vigas, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el primer puente.

En paralelo, las máquinas trabajan en las excavaciones correspondientes a los sectores peatonales y en la preparación de las bases. “La semana que viene se empieza a hacer el cordón cuneta de la calle Salta”, anticipó Nicola, y agregó que, una vez completada la base, se podrá comenzar a avanzar con la colocación del asfalto.

El nuevo esquema permitirá que calle Salta pase por debajo de uno de los puentes y conecte con Raúl Alfonsín para quienes egresen de la ciudad. También posibilitará el retome para quienes necesiten acceder a la parte alta de calle Jujuy.

Finalmente, Nicola explicó que, una vez finalizada la obra, será necesario realizar pruebas de carga durante varios días sobre los puentes antes de su puesta en funcionamiento. Por eso, el objetivo es completar los trabajos durante diciembre y utilizar ese mes para avanzar con las verificaciones técnicas necesarias para la habilitación del nuevo Acceso Norte.