El Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó la creación de una nueva escuela técnica para lo localidad de Centenario. Se trata de la EPET 29; que, por otro lado, ya tiene su propio edificio en marcha con una inversión superior a los $11.012 millones y “un importante grado de avance”, tal como lo explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez.



La funcionaria detalló que la construcción “va cumpliendo su cronograma de avance, por lo que estimamos que, a mediados del próximo año, la vamos a estar inaugurando”. “Lo que ocurrió, esta semana es que ese Anexo dejó de ser tal para convertirse en el EPET 29; con su propio equipo de conducción, con su propio ciclo orientado; constituyendo una nueva escuela, afortunadamente, porque somos parte de este gobierno que ha tomado esta decisión, con su propio edificio en camino”, agregó.



Martínez sostuvo que “como dice el Gobernador, lo que está pasando en Neuquén es producto de todo lo que hemos podido construir para que Vaca Muerta sea un lugar de oportunidades; además de poder aprovechar esta oportunidad, poniendo de nosotros para que se puedan concretar”. Apeló a que neuquinos se encuentren “en la defensa de un modelo de gestión que permite ese desarrollo del recurso natural y de la inversión de las empresas que lo explotan; y que es producto también de un Ejecutivo que construye paz social, que construye escuelas, hospitales; ese modelo de neuquinidad hay que defenderlo”.

La nueva institución

A partir de esta creación, el Anexo de la EPET 22 será cerrado y su estructura académica, junto con el personal docente y no docente, serán transferidos a la nueva EPET 29, garantizando la estabilidad laboral y la continuidad de los equipos de trabajo.



La institución educativa adoptará el Ciclo Básico Común y contará con la orientación en Energías Renovables, una propuesta estratégica vinculada al desarrollo productivo y energético de la Provincia.



En el 2025 la escuela funcionó en dos ubicaciones, con una matrícula de 231 estudiantes de 1º a 4° año; este año, se incorporó al ciclo lectivo el 5° año, con la orientación de tecnicatura en Energías Renovables.



El establecimiento actualmente desarrolla su tarea educativa en el espacio que ocupaba el Centro de Formación Profesional (CFP) 29, que en este 2026 se trasladó a un edificio nuevo y propio inaugurado por el Gobernador en el mes de febrero.



El edificio en construcción de la EPET N° 29, es ejecutado por el Ministerio de Infraestructura a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe). Se construye en un predio ubicado en la intersección de las calles Benito Machado, Juan XXIII y Ernesto Che Guevara, y contempla un espacio cubierto de 4.963 metros cuadrados sobre una superficie total de 13.946,56 metros cuadrados.



El proyecto arquitectónico incluye 19 talleres y aula de jefatura; un área pedagógica con 10 aulas, laboratorio físico-químico-biológico, sala de representación, SUM y biblioteca/multimedia; y un área de gobierno y administración con dirección, vicedirección, regencia, secretaría administrativa, salas docentes y no docentes, gabinete pedagógico, preceptorías y espacios de uso común para estudiantes.



