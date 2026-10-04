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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cómo avanzan las obras en el flamante Centro Deportivo Comunitario de Las Coloradas

La construcción del CDC de Las Coloradas no se detiene y ya presenta un avance del 20%. La obra, que realiza el Ministerio de Infraestructura, contará con más 1.280 metros cuadrados destinados a actividades deportivas, culturales y comunitarias. Las imágenes.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 11:15
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El Centro Deportivo Comunitario de Las Coloradas ya presenta un avance del 20%.

La construcción del Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Las Coloradas no se detiene y ya presenta un avance del 20%. La obra, que realiza el Ministerio de Infraestructura, contará con más 1.280 metros cuadrados destinados a actividades deportivas, culturales y comunitarias.

El nuevo edificio se emplaza en un sector de crecimiento de la localidad, en la intersección de las calles Carlos Potente y Rosa Tirapey. El objetivo es que una vez que esté inaugurado se convierta en un espacio de encuentro para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias.

Actualmente se trabaja en la elevación de muros de cerramiento exterior, se están realizando tareas sobre el contrapiso y está próximo a comenzar el montaje de la cubierta del techo. 

El CDC tendrá una superficie cubierta total de 1.283 metros cuadrados, capacidad para 400 personas y demandará una inversión de más de $4.582 millones.

En planta baja dispondrá de un hall de acceso, salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, sanitarios, administración y sectores semicubiertos, mientras que en planta alta se ubicará la sala de máquinas.

En el exterior se construirán un playón deportivo equipado, un playón de acceso, sectores de juegos, rampas y escaleras, estacionamientos, espacios semicubiertos y nuevas gradas retráctiles, conformando un complejo preparado para múltiples usos por parte de la comunidad durante todo el año.

El proyecto fue diseñado considerando las características climáticas y topográficas del lugar, con una implantación que aprovecha la orientación solar, minimiza el impacto de los vientos predominantes y se adapta al desnivel natural del terreno.

El CDC de Las Coloradas se suma a la red de infraestructura deportiva y comunitaria que la provincia desarrolla en todo el territorio. Actualmente se encuentran en ejecución otros siete espacios similares en Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.

A estos se suman otros proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, entre ellos el de Villa El Chocón, San Patricio del Chañar y Plottier.

En total, la provincia proyecta una red de 20 centros deportivos comunitarios distribuidos en las distintas regiones de Neuquén.

La iniciativa busca ampliar el acceso a infraestructura deportiva, cultural y comunitaria, con edificios concebidos para adaptarse a las necesidades de cada localidad y generar espacios de encuentro para sus comunidades.

 

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