Avanzan las obras para proteger a Chos Malal de las crecidas del río Curí Leuvú

El Gobierno de Neuquén aprobó la incorporación de trabajos adicionales por $1.478.682.537,68 para la obra de “Restitución y defensa de la margen izquierda del río Curí Leuvú aguas abajo del puente de la ruta provincial número 43”, en Chos Malal.

La ampliación surge a partir de las verificaciones realizadas durante la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo y el desarrollo de los trabajos, que determinaron la necesidad de incorporar otras acciones para garantizar la estabilidad de la defensa, la correcta conformación de los terraplenes y la recuperación de la capacidad hidráulica del cauce.

La obra tiene como objetivo proteger la infraestructura vial y urbana y los bienes ubicados en sectores expuestos a los procesos de erosión y socavación que pueden producirse ante crecidas extraordinarias del río Curí Leuvú.

Más materiales para reforzar la defensa

Las modificaciones contemplan un incremento de las cantidades previstas originalmente en cuatro componentes fundamentales de la obra: excavación para enrocado, relleno y compactación para enrocado, provisión y colocación de prefiltro de grava, y provisión y colocación de roca.

En concreto, se incorporarán 4.345,37 metros cúbicos de excavación para enrocado; 23.083,70 metros cúbicos de relleno y compactación; 953,74 metros cúbicos de prefiltro de grava y 2.999,07 metros cúbicos de roca. Las especificaciones técnicas y los precios unitarios contractuales se mantienen sin modificaciones.

Según establece el decreto, estos trabajos adicionales son indispensables para asegurar la adecuada ejecución y funcionamiento de la obra y resguardar las inversiones públicas comprometidas. El incremento representa un 40,87% respecto del monto contractual, dentro de los límites establecidos por la Ley de Obras Públicas.

Una obra que suma tiempo y protección

La ejecución de los trabajos adicionales estará a cargo de la misma contratista que lleva adelante la obra, Explosivos y Servicios Dexse SA-Servipet SA UT, con el objetivo de garantizar la continuidad de las tareas, mantener la uniformidad constructiva y facilitar la coordinación técnica.

La incorporación de las nuevas cantidades también requiere extender el plazo de ejecución en 90 días corridos, por lo que el plazo total de la obra será de 450 días corridos.

La obra original había sido adjudicada en diciembre de 2025 por un monto contractual de $3.618.057.552,55, a valores de julio de 2025, y comenzó el 20 de marzo de 2026, con un plazo inicial de 360 días corridos.

Con esta ampliación, la provincia busca adecuar la intervención a las condiciones verificadas en territorio y garantizar que la defensa cumpla con su finalidad: fortalecer la protección de la margen del Curí Leuvú, mejorar el comportamiento hidráulico del cauce y reducir la exposición de infraestructura y bienes frente a futuras crecidas.

Los trabajos serán financiados con recursos del Fondo Hídrico Provincial y tendrán ejecución presupuestaria durante los ejercicios 2026 y 2027.





