Con una inversión de $3.600 millones, se pone en marcha la obra de defensa sobre Curí Leuvú

El Gobierno de Neuquén firmó el contrato para el inicio de la obra de restitución y defensa de la margen izquierda del río Curí Leuvú en Chos Malal, luego de completarse el proceso de licitación y adjudicación correspondiente.



La intervención se ejecutará en el sector ubicado aguas abajo del nuevo puente de la Ruta Provincial 39, zona que resultó afectada por las crecidas extraordinarias registradas en junio y agosto de 2023.



Durante ese período, fenómenos meteorológicos conocidos como “ríos atmosféricos” generaron intensas precipitaciones en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado, provocando importantes crecidas tras más de 15 años de sequía. Como consecuencia, se produjo erosión lateral de márgenes, pérdida de suelo productivo, deterioro de defensas existentes, rotura de obras de toma e inundación de viviendas, afectando principalmente la margen izquierda del río Curí Leuvú.



Restitución previa y nueva defensa estructural

Como parte de las tareas de restitución de la margen izquierda del río Curí Leuvú, aguas abajo del nuevo puente de la ruta 39, la dirección provincial de Vialidad y el Ejército Nacional transportaron el material proveniente del derrumbe del cerro La Virgen hacia la zona afectada.



Con la presente obra se protegerán más de 700 metros lineales de margen mediante la ejecución de una defensa continua con enrocado, consolidando estructuralmente el sector intervenido.



El proyecto contempla la excavación de 17.263 metros cúbicos de suelo para la ejecución de la defensa; el relleno y compactación de 3.445 metros cúbicos de suelo; la provisión y colocación de 2.838 metros cúbicos de grava para prefiltro; y la provisión y colocación de 18.265 metros cúbicos de roca para la construcción de la defensa continua.



La defensa será ejecutada mediante un enrocado con talud 1V:2H, espesor de 1,60 metros y un pie de apoyo de 3 metros de extensión y 1,60 metros de profundidad.



Además, se prevé la mejora de la defensa existente en el paseo costero, replicando el mismo diseño hacia aguas arriba y aguas abajo de la reparación realizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos en 2024.



Inversión y plazo de ejecución

El monto del contrato firmado asciende a 3.618.057.552,55 pesos y la obra será ejecutada por la unión transitoria de empresas entre Explosivos y Servicios Dexse SA y Servipet SA. El plazo de ejecución es de 12 meses.



La intervención beneficiará directamente a aproximadamente 13.000 habitantes de Chos Malal, además de proteger infraestructura urbana, espacios públicos, áreas productivas y el circuito turístico local.



Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que esta obra forma parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de defensas aluvionales y adaptación frente a eventos climáticos extremos, como parte de la política integral de gestión del recurso hídrico y la declaración de la Emergencia Hídrica en la Provincia.



Con la firma del contrato, Neuquén da un paso concreto para avanzar en una intervención clave para la seguridad de la comunidad del norte neuquino, consolidando obras estructurales que brindan previsibilidad y protección ante futuras crecidas.



