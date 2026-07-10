El río Curi Leuvú registró un aumento de caudal luego del temporal de lluvia que afectó al norte de la provincia de Neuquén desde el mediodía del jueves y durante la noche en Chos Malal. Aunque el incremento fue menor al esperado, organismos como Defensa Civil y EPAS mantienen un seguimiento permanente.

La corresponsal Celina Barchiesi informó que la lluvia provocó una alta turbidez del agua y daños en una contención cercana a la entrada de la planta potabilizadora, lo que dificulta el proceso de potabilización.

Por el momento no hay rutas cortadas, pero se recomienda circular con precaución debido a la acumulación de barro y llevar cadenas obligatorias en toda la provincia.

El caudal del Curi Leuvú subió menos de lo previsto

Las intensas precipitaciones generaron expectativa por una posible crecida importante del río Curi Leuvú. Sin embargo, el aumento del caudal fue moderado.

Según explicó Celina Barchiesi durante el móvil para el Noticiero Central, la sequía acumulada en la región habría favorecido una mayor infiltración del agua en el suelo, reduciendo el aporte directo de los arroyos al río.

“No aumentó el caudal como esperaban”, señaló la periodista desde la costanera de Chos Malal.

Preocupa la potabilización del agua

Uno de los puntos más sensibles es el funcionamiento de la planta potabilizadora ubicada junto al río.

De acuerdo con la información aportada por Barchiesi, una estructura de contención ubicada debajo del puente sufrió daños, lo que afecta el ingreso normal de agua hacia la captación del EPAS.

Además, la elevada turbidez complica el proceso de tratamiento y potabilización, por lo que no se descarta un corte preventivo del suministro de agua potable en Chos Malal durante las próximas horas.

Cómo están las rutas del norte neuquino

A pesar del temporal, no se registran rutas cortadas hasta el momento.

Defensa Civil informó que las principales complicaciones están vinculadas con:

Acumulación de barro sobre la calzada.

Deslizamiento de vehículos en sectores con suelo saturado.

Reducción de la adherencia en rutas del norte provincial.

La cobertura de Celina Barchiesi para el Noticiero Central: