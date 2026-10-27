Las obras viales del Acceso Norte y de la Gran Avenida, sobre la avenida Mosconi, avanzan con la mirada puesta en diciembre como un mes clave para completar etapas y comenzar a habilitar la circulación. Así lo señaló el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, durante una entrevista con Pancho Casado en el programa La Primera Mañana, por AM550.

En el Acceso Norte, los trabajos se concentran en la conexión de la avenida Raúl Alfonsín con la Diagonal 9 de Julio y la calle Jujuy. Según explicó Nicola, ya se completó el hormigonado de las losas y las vigas de ambos puentes, una etapa central para avanzar con el armado definitivo de la estructura.

La semana pasada se hormigonaron las vigas correspondientes a la rama que conecta con calle Jujuy. En ese sector todavía resta esperar el fragüe del hormigón antes de realizar el postensado, mientras que en la estructura que vincula con Diagonal 9 de Julio ese procedimiento ya fue completado.

“Las dos losas están listas y las vigas también están listas y están hormigonadas. La obra va muy bien y creo que para el mes de diciembre ya la vamos a tener totalmente conformada”, expresó Nicola.

El funcionario detalló que, en paralelo, se construyen los muros de contención que sostendrán los terraplenes de acceso y salida de los puentes. Estos trabajos presentan más del 50% de avance y son necesarios para completar las conexiones entre las estructuras elevadas y las calles de circulación.

Otra parte de la intervención se desarrolla en la zona inferior, donde la calle Salta llegará hasta las inmediaciones de los puentes y se dividirá en dos ramas. Una permitirá pasar por debajo de la estructura que conecta con Diagonal 9 de Julio y vincularse con la avenida Raúl Alfonsín para salir de la ciudad. La otra pasará bajo el segundo puente y conectará con calle Jujuy.

Nicola indicó que también avanzan las tareas de movimiento y preparación del suelo, junto con la ejecución de cordones cuneta, que registraban alrededor de un 60% de avance. La infraestructura pluvial, que se instala por debajo de la obra vial, ya está terminada.

“Los muros de contención de los terraplenes están en ejecución, con más de un 50% de avance. También se está terminando la infraestructura pluvial y avanzan los trabajos de iluminación y accesos peatonales”, informó el funcionario municipal.

A esos trabajos se suman las obras civiles necesarias para trasladar a instalaciones subterráneas las redes eléctricas de media tensión, en una tarea coordinada con CALF para el posterior tendido y conexión de los cables. También comenzó la construcción de las bases para las columnas de iluminación y avanza la ejecución de los accesos peatonales, que incluirán un cruce en desnivel respecto de las calles.

De acuerdo con las previsiones expresadas por el funcionario, el objetivo es que la obra del Acceso Norte quede completamente conformada durante diciembre.

Avenida Mosconi: buscan habilitar la circulación

En cuanto a la Gran Avenida, sobre la avenida Mosconi, Nicola señaló que el objetivo es comenzar a habilitar el tránsito por la nueva infraestructura durante diciembre. Para alcanzar ese plazo, el avance de las estructuras de hormigón fue uno de los puntos centrales del cronograma.

El secretario contó que recorrió la obra la semana pasada y que conversó con el responsable de los trabajos sobre la necesidad de llegar a diciembre con las condiciones necesarias para iniciar la habilitación. Según explicó, completar esa etapa permitirá avanzar con otras tareas que requieren que la circulación se desplace por la nueva infraestructura.

“La idea es llegar a diciembre para poder empezar a habilitar el tránsito por la nueva infraestructura. Después hay que hacer otras cosas que requieren que el tránsito vaya por ahí”, anticipó Nicola.

Nicola indicó que las labores vinculadas con el acero, las mallas y el hormigón pudieron desarrollarse de acuerdo con lo previsto. El siguiente paso será revisar el estado del hormigón una vez transcurrido el tiempo necesario para evaluar su evolución, con controles que, según estimó, podrían realizarse hacia fines de noviembre.

Después de esas verificaciones, quedarán tareas complementarias que deben ejecutarse con la estructura ya hormigonada. Por ese motivo, el funcionario anticipó que durante diciembre se intensificarán los trabajos para avanzar hacia la habilitación del tránsito.

Aunque ambas intervenciones tienen características diferentes, comparten un horizonte de corto plazo: completar etapas estructurales y avanzar con las tareas necesarias para poner en funcionamiento las nuevas conexiones viales. Los plazos mencionados corresponden a las previsiones del área municipal y dependerán de la evolución de los trabajos y de las verificaciones pendientes.