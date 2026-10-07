La construcción del nuevo Acceso Norte de Neuquén capital mantiene un ritmo sostenido y ya entró en una etapa clave. Los equipos se preparan para hormigonar la losa del puente sobre calle Jujuy, mientras continúan los trabajos sobre las distintas arterias que forman parte del proyecto.

La obra es ejecutada por la Municipalidad de Neuquén con una inversión que supera los 30.000 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos propios. El proyecto busca reorganizar uno de los principales puntos de ingreso a la ciudad y mejorar la circulación en un sector que concentra un importante flujo vehicular.

Un ingreso que concentra miles de vehículos

La magnitud de la intervención está vinculada al volumen de tránsito que diariamente circula por la avenida Raúl Alfonsín. Según explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, por ese acceso ingresan más de 70.000 vehículos durante las horas pico de los días hábiles.

El nuevo esquema contempla la construcción de dos puentes y distintos pasos a diferente nivel para evitar cruces directos entre las principales arterias. De esta manera, quienes circulen por algunos de los accesos podrán continuar su recorrido sin detenerse en las intersecciones.

“Ya podemos ver cómo se están llevando adelante los dos puentes que van a permitir cuatro accesos a la ciudad”, señaló Pasqualini al referirse al avance de la obra.

El diseño contempla que el tránsito proveniente de calle Salta pueda atravesar la intersección por el nivel inferior, mientras que quienes circulen por calle 9 de Julio tendrán un ingreso mediante el nivel superior. El objetivo es distribuir los movimientos y reducir los puntos de congestión.

Qué trabajos ya fueron terminados

Uno de los sectores que presenta mayor grado de avance es el puente que vincula la avenida Raúl Alfonsín con calle 9 de Julio. En ese tramo ya finalizaron el armado de la estructura, el hormigonado y el posterior tensado de los cables.

En paralelo, sobre calle Salta avanzó la apertura y preparación de la traza. Las máquinas ya alcanzaron el nivel de subrasante en todo el recorrido previsto y el próximo paso será iniciar los trabajos de encofrado para la construcción del cordón cuneta.

También quedó terminada la infraestructura pluvial subterránea prevista para el sector. Se ejecutaron drenajes de gran capacidad que fueron conectados al sistema principal de cañerías, con el objetivo de resolver los problemas vinculados a la presencia de agua en el subsuelo.

La intervención incluye además el puente sobre calle Jujuy, donde los equipos avanzan hacia una de las próximas etapas centrales: el hormigonado de la losa. La obra contempla, en total, una nueva configuración vial para mejorar la conexión y distribución del tránsito en el acceso norte.

Una inversión con fondos municipales

El Municipio destacó que el proyecto se financia con fondos propios y que no contempla endeudamiento externo. El intendente Mariano Gaido sostuvo que la obra se lleva adelante con recursos provenientes del superávit municipal y remarcó la participación de una empresa neuquina y de más de 40 trabajadores de manera permanente.

“Las grandes capitales tienen accesos fluidos, accesos modernos”, afirmó Gaido, al destacar la importancia de la intervención para acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.

De acuerdo con el cronograma informado, el objetivo es que los trabajos estén terminados en diciembre, varios meses antes del plazo previsto inicialmente para 2027. Con la finalización del Acceso Norte, el Municipio busca generar una nueva trama vial que permita distribuir mejor el tránsito y acompañar el crecimiento de Neuquén capital.