En el marco de la 32° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se desarrolló el martes 3 de noviembre en Buenos Aires, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo realizó en su discurso una serie de anuncios para aliviar costos fiscales destinados a diferentes sectores industriales del país, los cuales padecen el período de recesión económica que atraviesa la Argentina, principalmente, a partir de la caída del consumo en diferentes rubros comerciales.

Las cuatro medidas que anunció Caputo son la suspensión de embargos para pymes hasta mayo del 2027 con el objetivo de brindar margen para que puedan ordenar sus cuentas; la ampliación de planes de pago en un régimen de hasta 18 cuotas; la compensación de saldos a favor en exportación para cancelar deudas aduaneras; y también líneas de financiamiento con plazos de tres a cinco años y una tasa fija del 20% para la industria automotriz.

En este marco, Mejor Informado realizó una entrevista exclusiva con Roberto Enríquez, vicepresidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), con el objetivo de conocer cómo impactan las medidas anunciadas por Luis Caputo en el sector en la provincia.

El impacto de las medidas anunciadas por Luis Caputo

En este sentido, Enríquez detalló: “En principio los anuncios de Caputo se tomaron bien, pero hay una cosa más importante que es que todo esto, cuando se ve lo que hizo Neuquén con respecto a la baja de tarifas eléctricas y se suma la cuestión nacional -más lo que dicen los gobernadores-, lo interesante es que todos se alinean en el mismo sentido, es decir todos los mandatarios (que estuvieron en la conferencia de la UIA) coinciden en que debemos bajar nuestros costos si queremos ser competitivos en este nuevo marco comercial globalizado”.

Sobre la misma línea, el vicepresidente de ADINEU habló de una serie de aspectos que hacen que hoy Argentina no sea competitiva en el mundo.

Baja de impuestos y de costos de logística

“El primero es el impositivo, que es más de orden nacional que provincial, por ejemplo el 21% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero eso no quita que los impuestos provinciales también deban seguir bajando”, dijo y agregó que “de hecho este impulso de empezar a bajar tributos también obliga al resto de las provincias y a Nación a hacer lo propio”.

En el mismo sentido describió: “El otro punto importante es el energético. Neuquén es una provincia que está en el centro sur del hemisferio sur y le cuesta mucho salir al mar, con lo cual para hacerlo y ser competitivos en otros países linderos debemos tener costos razonables en logística porque es ahí donde no lo somos. A estos aspectos, sumamos algún otro punto y resolviendo parcialmente eso creo que Neuquén puede ser muy competitiva, de hecho lo es en gas y petróleo”.

Por otro lado, Roberto Enríquez manifestó en diálogo con MejorInformado: “Lo positivo es que hay ingresos extraordinarios que nos permitirán desarrollarnos en una cadena productiva alejados del oil and gas, como industriales estamos ocupados para que el sector se desarrolle en todas sus facetas”, y enumeró la fruticultura y la metalmecánica.

Neuquén y los sectores industriales más golpeados

Consultado por los sectores industriales golpeados en Neuquén, el vicepresidente de ADINEU consideró: “Es cierto que eso sucede, pero también es verdad que hay que dar tiempo siempre y cuando dichos sectores puedan aguantar. Acá hay una reingeniería de todo lo que tiene que ver con la parte económica del país, las empresas y la provincia, con lo cual cada uno debe buscar cuál es su mejor mercado, su mejor producto, lo que puede hacer para adaptarse, pero todo eso va a llevar tiempo”.

En la misma línea añadió: “Lo que pedimos es que haya tiempo para que se empareje la cancha, estamos acostumbrados a que cada cuatro año cambian las reglas del juego. Nos reinventamos constantemente, necesitamos dosis de reinversión para estar a la altura de acontecimientos actuales y futuros”.

Enríquez ejemplificó además sobre la situación actual de la producción petrolífera. “Hoy estamos en el 10% de la explotación de Vaca Muerta, todavía queda un 90%. Cuando se ve la curva de crecimiento YPF, hasta el 2031 casi se triplicará lo que pasa hoy, eso es una muy buena noticia pero si estamos preparados”, manifestó.

También se mostró optimista con respecto a los recientes anuncios de Luis Caputo: “Somos muy optimistas, pero tenemos precaución, venimos de años de inercia y contamos con muy poco tiempo para reinventarnos”.

Propuesta para eliminar el Impuesto a los Sellos

El vicepresidente de ADINEU se refirió además en comunicación con MejorInformado al pedido del ministro de Economía de la Nación para que las provincias eliminen el Impuesto a los Sellos y a la propuesta de financiar desde el Gobierno el 50% de lo que perdería cada jurisdicción en caso de que se elimine el tributo.

“El Gobierno deberá sacar cuentas, pero es algo que está muy fresco, hay que debatir varios puntos más para que esto sea un programa a mediano y largo plazo”, opinó.

Sin embargo, y más allá de los anuncios de Luis Caputo, desde la Asociación de Industriales de Neuquén creen que todavía falta: “Vemos predisposición pero hay preocupación porque no está claro el tema de los créditos para empresas que generan trabajo”.

Falta de créditos para pymes

“El oil and gas tiene algo interesante que es que, cuando ves las empresas de primer y segundo anillo casi todos los servicios los contratan externos, es decir no son propios de la compañía, hay una cadena de contratos. Los mismos tienen que ver con poner toda la mano de obra y servicios para que eso ocurra y hablamos de miles de dólares, y ahí es donde necesitamos el crédito. Nos podemos involucrar en la industria porque tenemos técnicos, buena relación con los sindicatos y conocimiento del territorio”, sostuvo Roberto Enríquez en comunicación con MejorInformado.

“Creo que hay un trabajo importante en la cadena de valor, pedimos a las compañías que se acerquen al centro pyme para tener el certificado de proveedor neuquino porque eso permitirá que los llame la industria para cotizar”, sentenció.