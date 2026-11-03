Figueroa en la conferencia de la UIA: “Hay que trabajar para que el subsuelo permita desarrollar a los proveedores”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó esta mañana en Buenos Aires de la 32° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo hizo en un panel sobre energía, minería y cadenas de valor donde disertó en conjunto con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; y el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil.

En primer lugar, el mandatario norpatagónico habló sobre el desarrollo de proveedores en el marco de la industria energética en la región impulsada por Vaca Muerta.

“Lo fundamental es saber que cambió un paradigma, durante mucho tiempo estuvimos trabajando con precios que se fijaban por un decreto, tal es así que nos terminaban saqueando nuestro subsuelo a un 50% del valor de los recursos que tenemos”, expresó Figueroa y afirmó que “el paradigma al poder vender al mundo ha cambiado en sus reglas de juego con lo cual hay que ser competitivos, y para eso hay que jugar en equipo”.

“Nuestra producción, si bien llegamos al 70%, requirió un ecosistema armado, la cadena de proveedores y actores hizo que hoy podamos salir al mundo”, sostuvo el gobernador de Neuquén y comentó que “el RIGI contribuyó mucho en poder competir más, tenemos leyes locales y también tasas municipales que se eliminaron, sobre todo en el desarrollo de parques industriales”.

Sobre la misma línea agregó: “Todo eso lleva a que haya menos carga tributaria, pero hay que mejorar la competitividad. Estamos hablando con las empresas que es importante que desarrollemos”, y sostuvo en ese sentido que “el compre en toda la Argentina, con la metalmecánica por ejemplo, es importante porque se trata de compañías trabajando para lo que generamos en Neuquén”.

Por otro lado, Rolando Figueroa indicó en su exposición que “además es importante articular con otras provincias con las que nos complementamos, hay que desarrollar los proveedores locales en un contexto donde gran parte de los recursos del subsuelo se distribuye para poder desarrollarlos, con lo cual van subiendo de anillo”, y sentenció: “Es importante porque demostramos que son competitivos”.

Además, el gobernador neuquino dijo que hay 5.000 empresas en distintos puntos del país que trabajan para desarrollar la industria hidrocarburífera. “Eso expone que Vaca Muerta derrama en la Argentina”, manifestó.

En otro orden, y al ser consultado por la infraestructura en Neuquén, Figueroa señaló: “Cuando el Gobierno nacional trazó su método de gobernar, lo que hicimos fue un pacto con todos los municipios de la provincia donde la prioridad tuvo que ver con eliminar las injusticias”, y dijo que “la infraestructura estaba retrasada en US$4.000 millones, ahí nos enfocamos con tres fuentes de financiamiento”.

Y detalló los créditos con organismos internacionales, un título público internacional con una tasa del 7,50% (para turismo y vivienda) y también fondos propios que se volcaron en rutas, servicios públicos, entre otras cosas.

“La infraestructura es prioritaria para el desarrollo porque genera sustentabilidad social”, manifestó el mandatario norpatagónico.

Al final del panel, los tres gobernadores fueron consultados sobre la posibilidad de generar un pacto fiscal con el Ejecutivo que conduce Javier Milei.

Sobre este tema, Rolando Figueroa comentó: “Neuquén tiene una tasa efectiva de Ingresos Brutos muy baja (2%) y muchas actividades están liberadas. Por nuestra planificación, en 2028 no cobraremos Ingresos Brutos a las empresas que cumplan determinadas contrataciones en toda la cadena de valor”.

Sostuvo además sobre los fondos nacionales: “Hoy recibimos menos del 30% en distribución primaria, mientras que en la secundaria Neuquén está castigada con un coeficiente de coparticipación muy planchado, de cada $100 $50 vuelven a la provincia”.



