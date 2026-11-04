Caputo propuso a las provincias eliminar el Impuesto a los Sellos: qué respondió Figueroa

En el marco de la 32° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se llevó a cabo el martes 3 de noviembre en Buenos Aires, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo brindó una extensa exposición en la cual dio un panorama general de la situación económica que atraviesa el país. En lo particular, hizo anuncios destinados a distintas industrias para llevarles cierta “tranquilidad” en un contexto generalizado de caída de consumo en muchos sectores de la economía.

El funcionario nacional también dejó un mensaje para los gobernadores del país, a quienes les propuso la eliminación del Impuesto a los Sellos para bajar la presión impositiva en diversas industrias. Explicó que la idea es que Nación financie la mitad de los fondos que recauda cada jurisdicción y que se perderían en caso de suprimir el tributo.

“Estamos proponiendo a las provincias la eliminación del Impuesto a los Sellos, que impacta en el bolsillo de la gente. Son entre $4 y $5 billones al año. Vamos a tratar de hacer un acuerdo con las provincias que tengan RIGI y en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, manifestó Luis “Toto” Caputo en su discurso.

Luego de eso, hablaron en el Panel Energía, minería y cadenas de valor dentro del evento el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Catamarca, Raúl Jalil. Hacia el final de la exposición, los tres mandatarios fueron consultados por la iniciativa que propuso el ministro de Economía de la Nación.

“Neuquén tiene una tasa efectiva de Ingresos Brutos muy baja (2%) y muchas actividades están liberadas. Por nuestra planificación, en 2028 no cobraremos el tributo a las empresas que cumplan determinadas contrataciones en toda la cadena de valor”, manifestó el mandatario neuquino sobre la cuestión impositiva.

Sostuvo además sobre los fondos nacionales: “Hoy recibimos menos del 30% en distribución primaria, mientras que en la secundaria Neuquén está castigada con un coeficiente de coparticipación muy planchado, de cada $100 $50 vuelven a la provincia”.

De esta manera, el neuquino volvió a poner en el centro de la escena la discusión por un nuevo esquema de coparticipación federal, teniendo en cuenta que Neuquén recibe pocos fondos en relación con lo que genera para el país producto de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta destinados a exportación.

Además, se mostró optimista en relación a esto: “Creo que un debate para discutir fondos es bueno, pero debe ser integral”.





