En el marco de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido anunció ayer la creación del Banco Ciudad que tendrá como objetivo principal acompañar desde el punto de vista financiero el desarrollo de las empresas que operan en Vaca Muerta, como así también a las personas físicas mediante créditos para, por ejemplo, construir viviendas.



“Vamos a crear una agencia de inversión en la ciudad y un banco moderno, un banco que tiene que ver con acompañar el tremendo esfuerzo que hace el Banco Provincia. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a potenciar el sector privado”, afirmó Gaido en el discurso que brindó en la mañana del domingo.



En este contexto Gastón Contardi, coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad, habló en el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se refirió a cómo funcionará el banco que tendrá capital tanto público como privado.



“La intención es aprovechar fundamentalmente el impulso que está generando Vaca Muerta para darle posibilidades de crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los comercios de Neuquén. Hay un proceso de apertura económica a nivel nacional y esto significa mayor competencia en el empresariado, esto es para poder desarrollarse y ser más competitivos en el desarrollo de la ciudad, que necesita créditos a buena tasa y buena financiación. Lo que se propone es imponer esta herramienta al servicio de las personas jurídicas, pero va a haber una pata para las personas físicas también. Queremos brindar con los recursos existentes tanto en el sector público como en el privado el acompañamiento a todos los que quieran crecer”, expresó el funcionario en primer lugar.



Sobre la misma línea indicó: “Neuquén quiere acompañar lo que hace el Banco Provincia, imaginemos una entidad con mucha tecnología y una agencia de desarrollo que analizará todas las propuestas de financiamiento. Esto requiere aprobación del Banco Central, pero se trata de algo que se puso en agenda. Hubo un primer paso con la diversificación del turismo, otro con la economía del conocimiento y ahora queremos hacer crecer a las compañías que compiten en el desarrollo de Vaca Muerta”.



Con respecto a las fuentes de financiamiento, Contardi manifestó: “Se va a financiar con capital público, es decir dinero de la Municipalidad. Tendrá un capital mucho más grande del sector privado. Va a ser complemento del Banco Provincia del Neuquén, la idea es trabajar de forma conjunta para generar desarrollo económico. La intención es que sea capital para el sistema de créditos tanto a personas como a empresas. Neuquén ha crecido a partir de la inversión pública en lo que tiene que ver con el turismo, el Polo Tecnológico es un ejemplo de eso. Estamos entrando en un proceso de competencia con otros países, lo cual requiere mejor tecnología y otras herramientas, hay que aprovechar al máximo el crecimiento de Vaca Muerta”.



“Acá hay un proceso legislativo previo, esto estará controlado por el Banco Central, nosotros aspiramos a alianzas estratégicas con entidades financieras de otros lugares. La implementación requiere del aporte de otros bancos. La intención es que el recurso humano sea el mínimo indispensable, no imaginemos un banco tradicional, tendrá poco personal”, añadió el funcionario municipal.



Finalmente, Gastón Contardi concluyó: “La intención es complementarse, hay un proceso de crecimiento y que tendrá una competencia más amplia con diversos sectores. Esto significa una ampliación del proceso productivo de las empresas, y que lo que está delante de nuestros ojos no va a alcanzar. Ahora habrá un primer debate en el Concejo Deliberante, luego se dará un proceso de tramitación en el Banco Central, entidad con la cual ya hubo conversaciones”.



