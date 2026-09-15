Fuerte impulso a la cultura neuquina: otorgaron créditos por más de $500 millones

El Gobierno neuquino lleva destinados en esta gestión más de $500 millones en asistencia financiera a 112 emprendedores culturales de la provincia, como parte de dos líneas crediticias del programa Neuquén Financia, especialmente pensadas para el sector cultural y adaptadas a las distintas etapas de desarrollo de sus emprendimientos.

La iniciativa es llevada adelante con la asistencia financiera del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), y el acompañamiento y asesoramiento técnico para la presentación de los proyectos de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

En el caso de la línea de crédito para las industrias culturales ya se otorgaron créditos de hasta $5 millones a 94 emprendedores por un total de $297.657.081. Esta línea está destinada a quienes necesitan una primera oportunidad de acceso al crédito para proyectos relacionados con industrias culturales.

En tanto que con la línea Invertimos en Cultura, Creamos Futuro (con créditos de hasta 30 millones), ya se alcanzó a 18 emprendedores por un total de $203.190.052. Esta línea ofrece financiamiento a emprendimientos culturales que ya han avanzado en procesos de formalización y crecimiento y se busca impulsar su desarrollo.

En cuanto a la distribución por sectores de las dos líneas, se observa una participación diversa dentro de las industrias culturales. Los sectores con mayor cantidad de personas financiadas fueron Artes Musicales y Sonoras y Artes Visuales, cada una con 36, seguidos por Servicios Conexos, con 17; Artes Audiovisuales, con 13; Artes Escénicas, con 7; y Artes Literarias, con 6.

Esta distribución evidencia el alcance transversal de las líneas de financiamiento, que lograron acompañar emprendimientos pertenecientes a distintas disciplinas y actividades que conforman el sector cultural.

En este sentido, el financiamiento no sólo permitió fortalecer emprendimientos individuales, sino también contribuir al desarrollo de un ecosistema cultural diverso, con necesidades y características productivas diferentes.

En cuanto a la distribución territorial, el programa ha alcanzado a la mayoría de las regiones de la provincia, con emprendedores de 13 localidades: Neuquén; Zapala; San Martín de los Andes; Plottier; Picún Leufú; Junín de los Andes; Centenario; Villa La Angostura; Villa Curí Leuvú; Tricao Malal; Mariano Moreno; Las Ovejas y Chos Malal.

Del total de los emprendedores, un 35% son mujeres y un 65% varones. El 71% de las personas financiadas fueron nuevos beneficiarios, mientras que el 29% corresponde a personas que volvieron a acceder a una línea de financiamiento.

Nuevos beneficiarios

Días atrás se realizó la firma de nuevos créditos para emprendedores del sector audiovisual.

Rocío Celeste Contrera, de la productora neuquina Frater Audiovisual (Plottier), gestionó financiamiento por $5 millones para la compra de una computadora portátil de alta gama para el procesamiento de proyectos audiovisuales de edición, postproducción y animación digital.

Ayelén Camila Selene Seves Espasandin, de Neuquén, recibirá el mismo monto para adquirir equipamiento fotográfico profesional -lentes, cargador de batería y mochila técnica-, con el que amplía sus servicios de fotografía y videografía para el sector cultural, artístico e institucional.

Ignacio Lionel Gutiérrez, de Chos Malal, obtuvo un crédito que supera los $7 millones con el que renovará el equipamiento técnico de su emprendimiento audiovisual, entre ellos cámara digital, lente, estabilizador, trípode y batería.

Durante el acto, las autoridades provinciales destacaron la importancia de sostener herramientas de financiamiento que acompañen a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en la profesionalización de sus proyectos, y remarcaron el compromiso de la secretaría de Cultura en seguir impulsando este tipo de líneas junto con el IADEP.





