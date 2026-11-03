La Municipalidad de Neuquén abrió la inscripción para músicos profesionales, estudiantes y aficionados que quieran participar de la primera edición de Baterías a la Plaza en la ciudad, una experiencia musical colectiva que se realizará el domingo 22 de noviembre, de 16 a 18, en el Parque Central, en el marco del Día de la Música con la asistencia de dos grandes intérpretes, Jorge Araujo y Sergio Masciotra.

Los interesados en sumarse pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtEeeESGK0DxIVR2th1AV4E ainPLhMxHM0UGyijpDMHBO7nQ/viewform.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Neuquén, con la colaboración de ECyDENSE y el gobierno de la provincia, y contará con la presencia de Jorge Araujo y Sergio Masciotra, creadores y directores artísticos de esta iniciativa que nació en 2021 y ya recorrió distintas ciudades de Argentina y Uruguay.

Jorge Araujo es uno de los bateristas más reconocidos del rock argentino. Formó parte de Divididos entre 1995 y 2004, etapa en la que grabó cinco discos con la banda, entre ellos Gol de Mujer, Narigón del Siglo y Vengo del Placard de Otro.

También integró el Lito Vitale Cuarteto y Gran Martell, y compartió escenarios con figuras como Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Pappo y Javier Malosetti. A su trayectoria como intérprete y compositor suma una extensa labor docente, con clínicas y espacios de formación que desarrolla desde hace más de tres décadas.

Por su parte, Sergio Masciotra, conocido en el ambiente musical como «La Chancha», cuenta con una destacada trayectoria nacional e internacional. Integró el grupo La Carga y acompañó a artistas como Charly García, Joaquín Sabina y Leo Sayer, con quien realizó giras por Latinoamérica.

También compartió escenarios con bandas internacionales como Deep Purple, Whitesnake, Creedence Clearwater Revival, Yes, Alice Cooper y Guns N’ Roses. Además de su actividad como músico, se desempeña como docente, ha formado a cientos de bateristas, publicó libros especializados sobre el instrumento y realizó clínicas y masterclasses junto a referentes de la batería mundial.

La convocatoria toma como referencia la última edición del encuentro, realizada en Buenos Aires, donde 485 bateristas tocaron simultáneamente ante alrededor de 10.000 espectadores. Estas cifras anticipan la dimensión que puede alcanzar la propuesta en su primera presentación en Neuquén.

Una charla para bateristas sobre identidad musical y desarrollo profesional

Como parte de las actividades programadas, el mismo domingo 22, de 10 a 12, se realizará una charla abierta e interactiva en el Auditorio del Centro de Convenciones Domuyo, a cargo de Jorge Araujo y Sergio Masciotra. El encuentro tendrá como temática central el rol del baterista como parte de un ensamble y el desarrollo de un camino artístico personal.

Durante la charla se abordarán aspectos vinculados con la construcción de una identidad musical propia, el paso de acompañante a artista, la autogestión, la producción y sustentabilidad de proyectos, y el desarrollo de una carrera profesional más allá de la participación en una banda.

También habrá un espacio de intercambio con bateristas de Neuquén y el Alto Valle, con preguntas, respuestas, análisis de experiencias locales y consejos prácticos para quienes buscan desarrollarse en la escena musical. La propuesta tendrá un formato dinámico y participativo, con ejemplos en vivo y la posibilidad de dialogar directamente con dos referentes de la batería argentina.