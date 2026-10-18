Becas Gregorio Álvarez: hubo más de 2.800 solicitudes en la segunda convocatoria de la provincia

En la reapertura de inscripciones del Plan Becas Gregorio Álvarez para el nivel Superior, que constituyó una segunda convocatoria del año, se registraron un total de 2.812 solicitudes del beneficio por parte de estudiantes de toda la provincia.

La ampliación del beneficio a estudiantes del nivel Superior, que cursan los dos últimos años de sus carreras, responde a una política pública impulsada por el gobernador Rolando Figueroa: “No podemos perder a un chico a punto de recibirse porque no tiene los ingresos para continuar la cursada”, advirtió el mandatario.

De esta manera, el Gobierno provincial consolida la igualdad de oportunidades y el arraigo territorial, asegurando que el esfuerzo económico no sea un obstáculo en el tramo final de la formación académica. Con el acompañamiento de la beca Gregorio Álvarez, se busca impulsar la graduación de futuros profesionales y técnicos que contribuirán de manera directa al desarrollo social, económico e industrial de cada rincón de Neuquén.

Del total de las postulaciones recibidas, ya fueron aprobadas 438 becas; el resto de las postulaciones se encuentran en proceso de análisis de la documentación presentada, o permanecen en etapa de revisión.

La distribución geográfica de las solicitudes refleja el alcance federal del plan en todo el territorio neuquino, siendo la región Confluencia la de mayor convocatoria con 1.095 requeridas, ello vinculado a su mayor concentración demográfica. Le siguió la región del Pehuén con 511 y el Alto Neuquén con 421 trámites registrados. Asimismo, se contabilizaron 362 solicitudes procedentes de la región de la Comarca, 224 de Los Lagos del Sur, 126 de la región Vaca Muerta y 54 de la región del Limay. Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación se detalló que, los aspirantes cuyas solicitudes sean aprobadas antes del 18 de octubre, cobrarán su beca alrededor del 20 de este mismo mes.

En cuanto a la oferta académica elegida por los y las estudiantes, la demanda se presenta de manera equilibrada entre las distintas opciones de educación Superior. Un total de 1.449 postulaciones corresponden a carreras de nivel Terciario, mientras que 1.363 estudiantes solicitaron el beneficio para cursar estudios de nivel Universitario.

El proceso de inscripciones se habilitó a fines del mes de septiembre hasta este miércoles pasado, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de quienes cursan carreras terciarias o universitarias en modalidades presenciales, en su localidad o fuera de ella; o a distancia de manera online.