Las becas Gregorio Álvarez volverán a abrir su inscripción para estudiantes de Nivel Superior en Neuquén. La nueva convocatoria forma parte del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades y busca acompañar a quienes cursan carreras universitarias o terciarias, tanto en la provincia como fuera de ella, cuando la oferta académica no está disponible en su lugar de residencia.

La iniciativa apunta a sostener las trayectorias educativas de jóvenes que enfrentan dificultades económicas para continuar sus estudios y amplía el alcance del programa con nuevos parámetros de ingresos familiares.

¿Desde y hasta cuándo estará abierta la inscripción?

Según informó el ministerio de Educación, el proceso de postulación estará habilitado desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes del Nivel Superior que cursen carreras universitarias o terciarias en modalidad presencial o a distancia.

El anuncio fue ratificado por el gobernador Rolando Figueroa, quien adelantó que la Provincia decidió ampliar los límites de ingresos para permitir el acceso de más familias al beneficio.

Además, se incorporó una nueva línea de acompañamiento psicológico para becarios del nivel Superior. El servicio ya comenzó a funcionar y el equipo especializado contacta a los estudiantes a través de WhatsApp y correo electrónico.

Quiénes pueden inscribirse en las Becas Gregorio Álvarez

Podrán postularse estudiantes que cursen carreras universitarias o terciarias en Neuquén, en otras localidades de la provincia o incluso en otras provincias cuando la carrera elegida no se dicte en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), sus sedes o en institutos terciarios disponibles en su ciudad de origen.

La convocatoria también contempla a quienes estudian bajo modalidad virtual u online.

Entre las novedades más importantes figura la incorporación de estudiantes que se encuentran en los dos últimos años de carreras universitarias, una medida orientada a evitar el abandono de los estudios en la etapa final de formación.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa:

Ser argentinos o nacionalizados .

. Ser nativos de Neuquén o acreditar al menos 5 (cinco) años de residencia en la provincia .

. Tener hasta 35 años de edad .

. Contar con el nivel secundario completo sin materias adeudadas .

. Ser alumnos regulares y presentar constancias actualizadas a septiembre de 2026.

Para completar la inscripción digital será obligatorio presentar:

DNI .

Certificado de vacunación .

Comprobantes de ingresos del grupo familiar correspondientes a agosto o negativa de ANSES .

Plan de estudios .

Contrato de alquiler firmado y sellado por Rentas, en caso de corresponder.

Nuevos límites de ingresos para llegar a más estudiantes

La segunda convocatoria incorpora nuevos umbrales de ingresos familiares calculados sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre, fijado en 383.800 pesos.

Los topes varían según la carrera, el año de cursado y la cantidad de estudiantes que integran el grupo familiar. Los límites van desde 2.110.900 pesos hasta 5.373.200 pesos mensuales.

La actualización de estos parámetros busca ampliar el alcance del programa y acompañar a más jóvenes neuquinos en la continuidad de sus estudios superiores, especialmente en un contexto donde el sostenimiento económico suele convertirse en una de las principales causas de abandono académico