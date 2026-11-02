Dos ciclistas fueron embestidos este lunes en la ciudad de Neuquén, en el sector de las calles Libertad y Bahía Blanca. El episodio motivó un operativo policial y la interrupción de la circulación sobre Bahía Blanca, a la altura de Richieri.

Según le informó un testigo de Mejor Informado, los hombre son bicipolicías, de los cuales uno quedó tendido sobre la calzada y aguardaba la llegada de una ambulancia. Al momento de la observación, llevaba casco y podía mover uno de sus brazos y flexionar una pierna, aunque todavía no se conocía el diagnóstico sobre las lesiones que sufrió.

En el lugar había efectivos policiales y un Ford Ka estacionado a medio cruzar. También se observaron las dos bicicletas en una de las esquinas.

El hombre permanecía tendido en la calle a la espera de atención médica. Según lo observado en el lugar, llevaba casco de bicicleta y conservaba movilidad en algunas de sus extremidades.

El operativo obligó a interrumpir el tránsito

Tras el choque, la Policía aguardó la llegada del servicio de emergencias médicas para asistir al ciclista que llegó un tiempo después. Como parte del procedimiento, se dispuso un corte de circulación sobre Bahía Blanca, a la altura de Richieri.

La ambulancia llegó minutos después del hecho (Gentileza).

La interrupción generó una modificación en el tránsito de ese sector de la ciudad.