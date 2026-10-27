Esta mañana se registró un fuerte choque frontal en la Ruta Nacional 40, que involucró a un automóvil y un minibús de transporte turístico que llevaba 24 pasajeros. Ambos rodados protagonizaron un choque frontal en la curva del guardaparque.

De acuerdo con las primeras hipótesis sobre la mecánica del accidente, el automóvil, que circulaba desde Bariloche en dirección a Villa La Angostura, habría realizado una maniobra de sobrepaso.

Durante esa maniobra, el vehículo habría invadido el carril contrario y colisionado contra el frente del colectivo, que iba desde La Angostura hacia la localidad rionegrina.

Testigos manifestaron que el auto realizaba maniobras en zig zag entre la banquina y la cinta asfáltica, lo cual llamó la atención de otros conductores.

Un herido derivado a Bariloche

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, fue derivado a San Carlos de Bariloche para continuar con su atención.

En cuanto al estado de los pasajeros, no se reportó que haya algún herido.

La investigación en proceso

Debido a la gravedad del siniestro, la Fiscalía inició una investigación a cargo de Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Gallos, quienes dispusieron el secuestro tanto del Gol como del bus turístico ya que serán sometidos a pericias.

La investigación buscará determinar exactamente cómo fue la mecánica y qué circunstancias provocaron que el auto cruce de carril.

Por el momento las declaraciones de los testigos son elementos preliminares de la causa.