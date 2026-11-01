Choque y vuelco en la Ruta 40: tres heridos y los pozos bajo la lupa

Un violento accidente sobre la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del Paraje San Ignacio, dejó tres personas heridas este domingo y volvió a poner bajo la lupa las condiciones de la calzada en el tramo que conecta Zapala con Junín de los Andes. Uno de los vehículos terminó volcado y el tránsito debió ser interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió a unos 60 kilómetros de Junín de los Andes e involucró a un Volkswagen Polo Track blanco, en el que viajaba únicamente su conductora, y un Renault Stepway ocupado por tres personas: dos adultos y un menor de edad.

Los tres ocupantes del Renault resultaron lesionados y debieron ser trasladados al hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el Volkswagen circulaba en dirección Zapala-Junín de los Andes cuando habría frenado repentinamente al encontrarse con un pozo de grandes dimensiones sobre la cinta asfáltica.

El Renault circulaba detrás y, siempre de acuerdo con esa reconstrucción preliminar, no habría logrado detenerse a tiempo. Impactó desde atrás al Volkswagen y posteriormente terminó volcando sobre la ruta.

El Renault Stepway terminó volcado sobre la Ruta 40 tras el choque ocurrido en inmediaciones del Paraje San Ignacio.

Investigan qué provocó el accidente

La posible incidencia del estado de la calzada forma parte de las circunstancias que deberán ser analizadas. Hasta el momento no está confirmado que un pozo haya sido la causa del accidente.

Personal de la División Tránsito de la Policía del Neuquén quedó a cargo de las pericias destinadas a establecer la mecánica del choque y determinar si las condiciones de la Ruta 40 tuvieron incidencia en el siniestro.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Brigada Rural de Junín de los Andes y de la Comisaría de Las Coloradas, además de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y personal sanitario.

Durante las tareas de asistencia y los trabajos periciales fue necesario interrumpir temporalmente la circulación en las inmediaciones del Paraje San Ignacio para garantizar la seguridad de las víctimas y de quienes participaban del operativo. Automovilistas que transitaban por el sector también colaboraron inicialmente con la asistencia.

El Renault Stepway terminó volcado sobre la Ruta 40 tras el choque ocurrido en inmediaciones del Paraje San Ignacio.

El estado de la Ruta 40, nuevamente en discusión

El accidente volvió a poner el foco sobre las condiciones del tramo de la Ruta 40 comprendido entre Zapala y Junín de los Andes, cuyo deterioro viene generando reclamos de conductores y autoridades locales.

En diferentes sectores se reportan pozos y daños en la calzada que obligan a reducir considerablemente la velocidad e incluso utilizar sectores de la banquina para evitar las partes más deterioradas.

El estado de las rutas nacionales también forma parte de una discusión más amplia por los recursos destinados a su conservación. Según los datos consignados en la información disponible, para 2026 la Dirección Nacional de Vialidad dispone de aproximadamente $563.000 millones y distintos informes gremiales vienen alertando sobre el deterioro de buena parte de la red vial bajo jurisdicción nacional.

En el caso del accidente ocurrido este domingo, serán las pericias de la Policía las que deberán establecer si las condiciones de la calzada efectivamente tuvieron relación con la maniobra que terminó con el choque y posterior vuelco del Renault.