Un bloque aliado al Gobierno busca un nuevo marco normativo para regular la actividad farmacéutica

El diputado provincial Francisco Lepore (Avanzar), acompañado por pares de otros bloques, presentó un proyecto para crear un nuevo marco normativo que regula la actividad farmacéutica. Entre otros puntos, la medida prohíbe la adquisición de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias y contempla la posibilidad de que un tercero retire la medicación recetada.

Según argumenta el legislador en la fundamentación, la iniciativa parte de la necesidad de ajustar la norma que regula la práctica y actividad farmacéutica, sancionada hace más de 15 años, a los cambios introducidos en el sistema sanitario de las últimas décadas, asociados a la modernización del sistema y al fortalecimiento de la industria.

La propuesta regula el ejercicio de la profesión farmacéutica, reglamenta la producción, la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización de medicamentos, drogas, productos químicos, reactivos, elementos de diagnóstico, productos médicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina -humana o animal-.

El articulado establece las condiciones para el ejercicio de la profesión, tanto del farmacéutico como del profesional técnico -obligaciones y prohibiciones-; los requisitos para la habilitación de una farmacia en la provincia; las características de las tres categorías de farmacias -A, B, C, D y E, según el tipo de servicio que brinden-; y el alcance, las limitaciones y condiciones de funcionamiento de botiquines farmacéuticos (en localidades donde no hayan farmacéuticos), droguerías y laboratorios de hierbas medicinales.

El texto determina que las farmacias constituyen establecimientos sanitarios que prestan un servicio esencial, destinado a satisfacer necesidades de la población, cualquiera sea la naturaleza de su titular. Funcionarán, además, como centros de recepción de medicamentos vencidos o en desuso de origen domiciliario.

Además, la medida indica que la preparación de recetas y la dispensa de medicamentos y especialidades farmacéuticas, incluidos los de venta libre, cualquiera sea su condición de expendio, se realizarán exclusivamente en farmacias habilitadas. Asimismo, determina que serán válidas -para el retiro de medicación por parte de un tercero- la delegación de una autorización o credencial digital del paciente, el token digital u otros mecanismos equivalentes que admite la normativa de receta electrónica.

Finalmente, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimiento, con distintos grados de multa y sanción en función del nivel de la infracción, y el mecanismo de inspección.

El proyecto de ley lleva la firma además de los diputados Mercedes Tulián, Verónica Lichter, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN); Matías Martínez, Luz Ríos y Yamila Hermosilla (Comunidad).