Francisco Lépore aseguró que el GNL abrirá nuevos mercados y relanzará una amplia región productiva de Neuquén

La discusión legislativa sobre el acuerdo entre la provincia del Neuquén e YPF para impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) suma nuevas definiciones. En ese contexto, el diputado provincial Francisco Lépore consideró que la iniciativa representa una oportunidad inédita para ampliar la producción de gas, abrir nuevos mercados internacionales y potenciar distintas regiones de la provincia.

Así lo destacó durante una entrevista realizada en el programa Neuquén.ar por AM550, donde remarcó que el proyecto puede convertirse en uno de los motores económicos más importantes de las próximas décadas.

"Es un proyecto que marca un antes y un después. Argentina no tiene producción de GNL. Hace más de diez años que se habla de este tema y tuvimos un intento frustrado con la planta que supuestamente iba a desarrollar Petronas y que finalmente no se concretó", afirmó.

Para el diputado, permitirá diversificar la actividad económica vinculada a Vaca Muerta y generar nuevas oportunidades laborales.

Según explicó, las condiciones actuales permiten avanzar con una iniciativa que podría modificar la escala de producción gasífera de Neuquén y posicionar a la provincia en mercados internacionales que hoy permanecen fuera de alcance.

"Estamos hablando de un proyecto que permitiría que Neuquén produzca más de la mitad de lo que produce actualmente en gas. Hoy estamos entre 90 y 110 millones de metros cúbicos diarios y este proyecto aportaría alrededor de 60 millones más", señaló.

El proyecto ampliará la producción y abrirá nuevos mercados

Lépore sostuvo que una de las principales ventajas del GNL es la posibilidad de exportar gas por vía marítima hacia destinos que actualmente no pueden ser abastecidos por gasoductos. "El gas hoy se transporta por gasoductos en estado gaseoso. Si no se puede vender, no se produce. Además, solamente podemos venderle a los países con los que tenemos infraestructura de transporte", explicó.

En ese sentido, indicó que el proceso de licuefacción modifica por completo la lógica comercial del recurso. "La novedad del GNL es que mediante un proceso de enfriamiento el gas se convierte en líquido y puede transportarse en barcos hacia mercados como Asia o Europa. Nos abre el mundo, no solamente a Neuquén sino también a la Argentina", aseguró.

El legislador destacó además que la inversión prevista para el proyecto representa una cifra excepcional dentro de la historia energética del país. "La inversión prevista representa más de la mitad de todo lo que se invirtió históricamente en Vaca Muerta en materia hidrocarburífera", afirmó.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial a la Legislatura ratifica beneficios fiscales, un esquema diferencial de regalías y un compromiso de inversión de hasta 175 millones de dólares en infraestructura. El acuerdo involucra cinco nuevas concesiones no convencionales: Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

Las obras impulsarán el desarrollo de nuevas regiones

Lépore consideró que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto territorial. "Hoy Neuquén tiene dos polos productivos centrales: Añelo y Rincón de los Sauces. Estos proyectos permitirán desarrollar cinco áreas que YPF adquirió entre Cutral Co, Plaza Huincul y Mariano Moreno", indicó."Eso implica un relanzamiento de toda esa región y una diversificación territorial muy positiva por el empleo, el movimiento económico y el impacto sobre las rutas y la infraestructura", sostuvo.

El acuerdo también contempla la ejecución de obras financiadas mediante el bono de infraestructura de 175 millones de dólares comprometido por YPF.

"Ese dinero ya se está ejecutando en obras como la duplicación de la Ruta 67, la conexión con la Ruta 51 y la intersección entre las rutas 7 y 17 mediante un bypass", detalló.

Agregó que también se encuentran incluidas intervenciones viales y urbanas en distintos puntos de la provincia. "A eso se suman cinco rotondas, pasos a nivel, obras en Centenario, la finalización de la rotonda de Circunvalación sobre Ruta 7, iluminación en distintos corredores y una serie de trabajos para aliviar la salida norte de la ciudad", enumeró.

Respecto del esquema de regalías previsto para el gas destinado a licuefacción, explicó que se aplicará una banda variable vinculada a los precios internacionales. "La provincia establece una banda de regalías con un piso del 7,5%, un nivel intermedio del 10% y un techo del 12%, que es el porcentaje habitual. Hoy, con los valores actuales, la alícuota estaría cerca del 10%", precisó.

Mientras la iniciativa avanza en el ámbito legislativo, Neuquén busca consolidar una nueva etapa vinculada a la exportación de GNL. Si el proyecto alcanza la decisión final de inversión prevista en el acuerdo con YPF, la provincia sumará capacidad productiva, nuevas obras de infraestructura y una puerta de acceso a mercados internacionales que hasta ahora permanecían fuera de su alcance.