Un bombero voluntario de Piedra del Águila fue a ayudar durante una emergencia y terminó agredido

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila expresó su enérgico repudio ante la agresión verbal y física sufrida por uno de sus integrantes durante una intervención en una vivienda de la localidad.

Desde la institución señalaron que comprenden la angustia, la desesperación y la tensión que pueden generar las situaciones de emergencia, pero remarcaron que ninguna circunstancia justifica los insultos, las amenazas, los empujones ni cualquier otro tipo de agresión contra el personal que se encuentra trabajando.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación dentro de la asociación es que el bombero afectado es una persona adulta mayor, con años de servicio y compromiso con la comunidad de Piedra del Águila. Ante lo ocurrido, sus compañeros manifestaron su acompañamiento tanto al integrante como a su familia.

Los bomberos remarcaron que quienes concurren ante una emergencia lo hacen para brindar asistencia y cumplir con una tarea fundamental para la comunidad, muchas veces en contextos de gran tensión y riesgo.

En ese sentido, desde la asociación aclararon que los reclamos, las críticas y las diferencias de opinión son aceptables, pero advirtieron que no se puede permitir que una situación de tensión derive en hechos de violencia contra quienes están interviniendo.

El episodio motivó un llamado a toda la comunidad de Piedra del Águila para mantener el diálogo, el respeto y la consideración durante las emergencias, especialmente hacia quienes cumplen su tarea de manera voluntaria.

“Los bomberos voluntarios están para ayudar”, es el espíritu del mensaje difundido por la institución, que pidió que ese compromiso sea acompañado por el respeto necesario para poder desarrollar las intervenciones de manera segura y efectiva.