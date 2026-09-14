Un incendio intencional en una chacra de Centenario afectó parte de una alameda ubicada sobre la ex Ruta 234, conocida como Ruta Vieja. Ocurrió durante la tarde del domingo y movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

El fuego comenzó después de las 18:30 y afectó parte de una alameda ubicada en la chacra de Koenig, sobre la ex Ruta 234, en cercanías del rebombeo cloacal.

Según se informó, el incendio habría sido provocado de manera intencional por personas que no pudieron ser identificadas. Al tratarse de un sector abandonado, los bomberos encontraron dificultades para acceder al lugar.

Para poder llegar hasta el área afectada y realizar correctamente las tareas de enfriamiento, el personal tuvo que utilizar motosierras y machetes para despejar la vegetación.

Durante la intervención, además, se observó la presencia de basura arrojada a pocos metros del lugar donde se produjo el incendio, una problemática que se repite en distintos sectores de la zona de chacras de Centenario y que genera reclamos por parte de productores.