El pasado sábado 12 de septiembre, a las 8.55, los bomberos de la Policía de Neuquén llevaron adelante un heroico rescate en medio del incendio de una vivienda. Tras un aviso, una dotación con el Oficial Subinspector Guzmán y cinco efectivos salió hacia calle Río Carcarañá y Virgen de Luján.

El Comisario Molina Juan, Jefe División Bomberos Cuartel Central, relató a Mejor Informado que una vez que llegaron, constataron que un incendio se había desatado en el techo de la vivienda que se encontraba en estado de abandono. Allí comenzaron de inmediato con las tareas de extinción, evitando que el fuego se propage hacia otros sectores.

Lo que no esperaban los efectivos era encontrarse con una escena tan desoladora como desesperante. Cuando apagaban las llamas escucharon aullidos que venían desde el interior de la vivienda, advirtiendo que dentro había animales, entre el fuego y el humo.

En ese momento, los efectivos comenzaron una minuciosa búsqueda en medio de la mala visibilidad para encontrar a los animales. Allí lograron encontrar y rescatar aún con vida a nueve cachorros recién nacidos que se encontraban dentro de la casa incendiada.

Los pequeños animales fueron retirados del lugar y puestos a resguardo, aclararon que no tenían signos de heridas ni lesiones. Una vez alejados del incendio, quedaron bajo custodia del personal policial de la Comisaría 1, quienes permanecieron en el lugar hasta el arribo del personal del Área Judicial de Bomberos.

Finalizadas las tareas de extinción, se efectuaron labores de enfriamiento y remoción de restos carbonosos. Afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Por último, las pericias confirmaron que la vivienda se encontraba en estado de abandono, la misma tenía cuatro ambientes y ningún tipo de mueble en su interior. Se desconoce si los animales habían sido abandonados en el lugar hace mucho tiempo o cómo habían llegado hasta ahí.