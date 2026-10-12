Bomberos Voluntarios de Neuquén irá a la Justicia por una deuda millonaria del Gobierno nacional

Los Bomberos Voluntarios reclaman ante el Gobierno nacional una deuda que asciende hasta los $59.000 millones, cuyos fondos alegan que son retenidos para “sostener el equilibrio fiscal”, pero son sustanciales para el normal funcionamiento de cada cuartel.

En este contexto habló en AM550 el presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, quien sostuvo que “no hemos logrado resultados esperados que movilizaran al Gobierno nacional para que disponga la transferencia de fondos que son genuinos porque están dispuestos por ley de asignación específica”.

Canale manifestó que “no es plata que sale del Estado, sino que son fondos que aportan los vecinos para el sistema de bomberos. Duele porque esta plata tendría que haber ingresado a las arcas hace un año y hoy valen menos los $44.000.000 que le corresponden al cuartel”.

Afirmó que “son $59.000 millones que están retenidos para mantener el equilibrio fiscal”.

Milton Canale comentó que los fondos tendrían que haberse abonado hace un año y que quisieran que el dinero sea repuesto con intereses por ese motivo.

El titular de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios dijo que la institución presentará un recurso de amparo en la Justicia porque consideran que es la alternativa más viable para asegurarse de que el dinero reclamado se liquide cuanto antes.

“Es una fortuna que a ellos no les mueve el amperímetro, hay plata del 2024 retenida también”, expresó y dijo que “este año pudimos recibir el subsidio varias provincias en febrero a raíz de los incendios en la región durante el verano”.

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