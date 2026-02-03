Alfredo Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, informó sobre la llegada de fondos para 20 asociaciones de la provincia, que responde a partidas previstas por la Ley Nacional 25.054 y volvió a aclarar que no se trata de un aporte excepcional por los incendios en la Patagonia.

Cada una de las 20 instituciones neuquinas recibió aproximadamente 95 millones de pesos. En total, la resolución incluyó pagos parciales a cuarteles de Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa. Canale aclaró en La Mañana es de la Primera por AM550 que los pagos son progresivos, a medida que el Ministerio asigna los fondos, y no se trata de un desembolso único para todos los bomberos del país.

El dirigente señaló que los criterios de selección para el primer pago no fueron especificados, pero es probable que se priorizaran las instituciones con mayor cantidad de intervenciones. Además, destacó casos como el de Mariano Moreno, que no había recibido fondos en años y ahora podrá avanzar en la compra de equipamiento y mejoras en la infraestructura del cuartel.

Alfredo Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.

Respecto a la Federación, Canale precisó que los 340 millones de pesos asignados se utilizarán tanto en funcionamiento como en capacitación de los bomberos. “Estamos ampliando la sede, incorporando herramientas de entrenamiento y espacios para archivos, porque la capacitación permanente es fundamental en áreas como rescate vehicular, acuático, trauma y sustancias peligrosas”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Federación subrayó la importancia de mantener a los bomberos actualizados frente a los cambios constantes en los procedimientos y técnicas de intervención. “Hoy más que nunca debemos estar preparados, y estos fondos nos permiten garantizar que cada institución cuente con los recursos necesarios para proteger a la comunidad”, concluyó.