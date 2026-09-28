La Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno nacional para reclamar la liquidación y transferencia de los fondos adeudados a los Bomberos Voluntarios. Casi $60 mil millones destinados al sistema de Bomberos Voluntarios permanecen pendientes de liquidación y transferencia por parte del Estado nacional.







El diputado provincial por Neuquén Federal, Carlos Coggiola, brindó detalles del proyecto en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550, y explicó que los recursos corresponden al fondo establecido por la Ley Nacional 25.054. Según señaló, el dinero tiene una asignación específica para las federaciones y asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Neuquén deberían recibir alrededor de $44 millones cada una.







Según explicó el legislador, los recursos reclamados corresponden al subsidio establecido por la Ley Nacional 25.054, que determina que las asociaciones de bomberos voluntarios deben recibir un aporte anual financiado con un porcentaje del impuesto aplicado a las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida. La normativa establece además que los fondos deben ser distribuidos entre las instituciones que integran el sistema bomberil.

Coggiola señaló que, de acuerdo con las cifras incorporadas al proyecto, durante 2025 el Estado nacional recaudó $85.883 millones destinados al subsidio, a los que se sumó un remanente de 2024 de $13.408 millones. El monto pendiente de liquidación alcanzaría así los $59.330 millones, luego de que durante 2025 se abonaran aproximadamente $39.960 millones.

Los fondos reclamados están destinados por ley al sistema bomberil y tienen una asignación específica.

Durante la entrevista, el diputado explicó que el dinero no constituye un sueldo para los bomberos, sino partidas destinadas específicamente al funcionamiento del sistema, entre ellas la compra de equipamiento y la capacitación. En el caso de Neuquén, estimó que el monto adeudado representa alrededor de $44 millones por cada asociación, un recurso que podría utilizarse para adquirir elementos necesarios para las tareas de emergencia.

El proyecto también plantea que los fondos son transferidos directamente a las cuentas bancarias de las instituciones que integran el sistema bomberil, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la legislación. Coggiola sostuvo además que el reclamo alcanza al conjunto de las asociaciones y que la demora en la transferencia de los recursos no respondería, según su explicación, a problemas particulares de rendición de las entidades.

La iniciativa ingresó a la Legislatura el 22 de septiembre de 2026 y solicita al Estado nacional que arbitre los medios necesarios para concretar la liquidación y transferencia de los fondos. El planteo fue acompañado por legisladores de distintos bloques y aprobado por unanimidad de los diputados presentes.

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