Desde que adhirió al Programa de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia impulsado por el Gobierno provincial, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ya otorgó 585 créditos por un total de 6.007 millones de pesos destinados a familias que necesitaban regularizar sus obligaciones, unificar deudas y recuperar capacidad de pago.

La iniciativa fue lanzada a fines de agosto por el gobernador Rolando Figueroa y el BPN fue la primera entidad financiera en implementarla. El programa permite acceder a condiciones especiales de tasa y plazo para reorganizar compromisos económicos, a partir de la adhesión de los bancos que reciben incentivos y beneficios fiscales.

Créditos para ordenar las cuentas familiares

A través de esta línea, los clientes del BPN pueden cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que mantienen con la entidad, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados.

El financiamiento contempla montos de hasta 50 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses para operaciones en pesos y de hasta 36 meses para aquellas denominadas en UVA.

“Esto no es perdonar deudas ni regalar plata. La familia va a seguir pagando. La diferencia es que va a poder hacerlo”, sostuvo Figueroa al explicar los alcances del programa.

El gobernador había señalado al momento del lanzamiento que la iniciativa busca acompañar a las familias que quedaron afectadas por dificultades económicas. “No creo en un Estado que mire desde la realidad de enfrente cómo una familia que trabaja quede atrapada en una deuda que no puede pagar”, expresó.

Tasas especiales y requisitos para acceder

Las operaciones en pesos tienen una tasa fija del 35 por ciento nominal anual (TNA), mientras que los créditos en UVA cuentan con una tasa de UVA más 5 por ciento. Además, la cuota mensual no puede superar el 30 por ciento de los ingresos netos del beneficiario al momento de adherir al plan.

Pueden acceder a esta herramienta las personas humanas con domicilio real en la provincia del Neuquén que tengan en el BPN una categoría objetiva distinta de 1 (Normal), según las normas de clasificación de deudores establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

El programa busca que las familias puedan reorganizar sus compromisos financieros y recuperar previsibilidad sobre sus ingresos mensuales.