Ya está disponible el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia del Banco Provincia de Neuquén

El Banco Provincia del Neuquén lanzó una nueva línea de reestructuración de deudas en el marco del programa provincial de alivio financiero. Por su adhesión al programa provincial de alivio financiero, ya está en marcha desde este viernes, una nueva línea de reestructuración de deudas adecuada a las condiciones del Decreto destinada a personas que necesiten regularizar su situación crediticia y ordenar sus finanzas.

La nueva línea permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que cada cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados, con montos de hasta $50 millones y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA.

Quiénes pueden acceder y cuáles son las condiciones

Podrán acceder al plan las personas humanas con domicilio real en la Provincia del Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en BPN, de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del BCRA.

Las operaciones podrán otorgarse tanto en pesos como en UVA, con una tasa fija del 35% TNA para préstamos en pesos o UVA + 5% para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.

Esta nueva herramienta forma parte del programa de alivio financiero anunciado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que contempla un cupo inicial de $25.000 millones y busca acompañar a las familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, brindándoles mejores condiciones para recuperar su capacidad de pago.

BPN recomienda sacar turnos para una atención personalizada a través de su Web (BPN.com.ar) o por su App de Home Banking (HB3.0) informando, además, que esta línea podrá accederse en todas sus sucursales.