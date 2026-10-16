CALF informó un corte de luz de emergencia en varios sectores de la ciudad

La Cooperativa CALF informó que varios sectores de la ciudad de Neuquén quedaron sin servicio eléctrico debido a la rotura de un conductor de media tensión. La interrupción afecta a los barrios Rincón del Río, Rincón Club de Campo y Rincón de Emilio, además de la zona de Plaza de las Banderas y sectores aledaños.

El aviso fue difundido por la cooperativa a través de su cuenta oficial de X, donde explicó que se trata de una reparación de emergencia. El desperfecto obligó a interrumpir el suministro mientras el personal trabaja para solucionar la falla.

Según la información publicada por CALF, el tiempo estimado de trabajo es de tres horas. La entidad no precisó en el aviso la hora exacta en la que se produjo el corte ni confirmó un horario definitivo para el regreso de la electricidad.

Por qué se interrumpió el servicio eléctrico

La falla se produjo por un conductor de media tensión cortado, según informó CALF. Este tipo de instalación forma parte de la red de distribución eléctrica y permite transportar energía hacia distintos sectores antes de su suministro a los usuarios.

La reparación de emergencia requiere intervenir sobre el tramo afectado para avanzar hacia la normalización del servicio. Por el momento, la cooperativa no informó qué provocó la rotura ni si fue necesario realizar maniobras adicionales en la red.

Cuándo volvería la luz en los barrios afectados

CALF estimó que los trabajos demandarán tres horas. Sin embargo, ese plazo corresponde al tiempo previsto para las tareas y no constituye una confirmación de la hora exacta de restitución del suministro.

Los usuarios de los sectores afectados deberán estar atentos a las próximas actualizaciones oficiales de la cooperativa para conocer el avance de la reparación y la normalización del servicio.

Mientras continúe la interrupción, conviene mantener desconectados los equipos electrónicos sensibles y evitar abrir innecesariamente heladeras y congeladores para conservar la temperatura interior.